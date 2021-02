Dopo la splendida cerimonia d'apertura purtroppo non sono iniziate le gare dei campionati Mondiali di Sci. Perché non si è disputata la combinata femminile, la gara che avrebbe dovuto aprire i Mondiali di Cortina 2021 e che invece è stata cancellata. Ora giunge la notizia che a causa di un'abbondante nevicata avvenuta nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio è stato rinviato anche il SuperG maschile che era previsto martedì, mentre si terrà regolarmente quello femminile in cui pur senza Sofia Goggia l'Italia cercherà di ottenere una medaglia importante con Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

Perché sono stati rinviati combinata e SuperG

Il responsabile dell'area sport della Fondazione Cortina 2021 Alberto Ghezze, storico tecnico italiano, ha spiegato perché è stato cancellata la combinata femminile e perché è stato rinviato il SuperG: "Il problema principale è che la pista era stata fresata ed era pronta. Poi ha ripreso a nevicare e quindi non si è compattato il manto nevoso. Siamo stati costretti a cancellarla perché non avremmo avuto le garanzie di sicurezza per gli atleti nel SuperG, lo slalom non sarebbe stato invece un problema. Ci sono 16 macchine che stanno pulendo la neve, adesso il tempo ci deve dare una mano".

I Mondiali di Sci si terranno a Cortina e termineranno il 21 febbraio. Le condizioni meteorologiche rovinano i piani degli organizzatori ma anche o meglio soprattutto degli stessi atleti e in particolare di coloro che cercano di competere in più specialità che ora rischiano di essere chiamati a un tour de force se vogliono disputare più gare. Non è da escludersi che alcune gare vengano cancellate in modo definitivo, si spera ovviamente non sia così sia per lo spettacolo che per gli stessi atleti.