L’ultima discesa di Nyman è uno sballo: ad Aspen scia con i jeans e il gilet Steven Nyman con la discesa di Aspen ha chiuso la sua carriera di sciatore. L’americano a 41 anni ha lasciato l’attività e lo ha fatto in modo meraviglioso sciando con jeans e gilet.

A cura di Alessio Morra

A Kvitfjell in Norvegia in questo fine settimana hanno corso le donne. Sofia Goggia ha conquistato la quarta coppa del mondo di discesa libera, mentre Mikaela Shiffrin ha vinto addirittura per la quinta volta la coppa del mondo. L'americana è un fenomeno. Gli uomini invece sono dall'altra parte del mondo. E ad Aspen ha deciso di disputare l'ultima discesa della sua carriera l'americano Steven Nyman, che ha vissuto la sua ultima ‘Last Dance' in modo tanto anomalo quanto meraviglioso.

Steven Nyman è stato per tanti anni un grande professionista. Oggi di primavere ne ha 41 e già nel 1999 correva, un'eccellente una carriera la sua, costellata da undici podi e soprattutto da tre vittorie, tutte in discesa libera. Tre successi, tra l'altro, ottenuti tutti in Italia, tutti a Val Gardena. Nel 2016 ha vissuto la stagione più continua e l'ha conclusa al ventesimo posto nella classifica generale.

Ora è arrivato il momento di dire basta. La stagione volge al termine e Nyman non ha più nulla da dare. L'età pure c'è e si possono appendere gli sci al chiodo (almeno da professionista). E l'americano ha deciso di fare le cose in grande. In Colorado ad Aspen, dove si è corsa una discesa libera vinta dal norvegese Kilde davanti a Crawford e Odermatt, leader della classifica della Coppa del Mondo (che è a un passo).

Nyman è sceso in pista con il pettorale numero 60, più una passerella che altro. Ma andava fatta. L'americano voleva chiudere in bellezza e lo ha fatto a modo suo. Quando si è presentato al cancelletto di partenza ha stupito tutti. Perché non aveva la solita tenuta da sciatore.

Perché Nyman indossava un gilet e un jeans. Meraviglioso. Poi una discesa in libertà, lenta e serena. Voleva salutare tutti, si è fermato di tanto in tanto per salutare chi era a bordo pista. Poi prima del traguardo ha raccolto una bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti e quando è arrivato è stato travolto dall'affetto della famiglia e della squadra. Una scena davvero bella.