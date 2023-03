Mikaela Shiffrin è una leggenda assoluta, ha vinto la Coppa del Mondo di sci per la 5ª volta Con il quinto posto nella discesa libera di Kvitfjell, Mikaela Shiffrin ha vinto la quinta Coppa del Mondo della sua straordinaria carriera. Detiene già una sfilza di record, ne può facilmente ottenere molti altri. Già adesso è la miglior sciatrice di sempre.

A cura di Alessio Morra

Sofia Goggia ha vinto per la quarta volta la coppa del mondo di discesa libera, per conquistarla le è bastato il secondo posto nella gara disputata a Kvitfjell. In Norvegia però ha festeggiato anche o forse verrebbe da dire soprattutto Mikaela Shiffrin che con sette gare di anticipo si è aggiudicata per la quinta volta la Coppa del Mondo di Sci. Un risultato straordinario per questa atleta che forse già adesso si può definire la sciatrice più forte di ogni tempo, meglio pure dell'immensa Lindsay Vonn.

Poteva vincere la Coppa del Mondo già venerdì, ma nel Super-G è arrivata ‘solo' quarta. Un piazzamento che le ha dato la possibilità di vivere con tranquillità la discesa libera del sabato che ha chiuso al quinto posto. Il cinque è il numero che voleva vedere per sé. Perché il quinto posto è valso il quinto successo in Coppa del Mondo. Shiffrin nelle restanti gare potrà con leggerezza (e tanta gioia) provare a migliorare senza pressioni il suo record di vittorie in Coppa del Mondo.

L’americana ha vinto la quinta Coppa del Mondo della sua carriera, ha fatto meglio di Vonn.

Una carriera monumentale quella dell'americana che avendo solo 27 anni ha la possibilità di diventare, anche numeri alla mano, la miglior sciatrice di ogni tempo. Shiffrin in questa stagione ha vinto 11 gare (tre volte è arrivata seconda) e quando ne mancano 7 ha un vantaggio di 790 punti su Lara Gut-Behrami e 817 su Petra Vlhova. A Kvitfjell ha vinto la Cpppa del Mondo numero 5 della sua carriera, tante quante il mito Marc Girardelli, lussemburghese che correva ai tempi di Alberto Tomba. Davanti a lei ci sono Annemarie Moser-Proell (6) e Marcel Hirscher (8).

Leggi anche Elena Fanchini è morta a 37 anni a causa di un tumore: il mondo dello sci è in lutto

Mikaela Shiffrin ha vinto 85 gare in Coppa del Mondo, a una sola dal record di Stenmark.

Shiffrin, che è sempre stata un grande talento ma che ha dovuto superare anche dei seri problemi, chiuderà una stagione splendida nelle gare di fine stagione a Are in Svezia. Un'annata coronata anche dall'oro vinto nello Slalom Gigante ai Mondiali di Courchevel/Meribel, dove ha conquistato anche due medaglie d'argento in Super-G e Slalom Speciale, medaglie conquistate anche in condizioni non semplici. In questa carriera superlativa, da campionessa straordinaria, mette sul piatto 14 medaglie ai Mondiali (7 d'oro), 3 alle Olimpiadi (2 d'oro) e 85 gare vinte in Coppa del Mondo, a -1 dal mito Ingemar Stenmark. Già oggi la si può definire la sciatrice più forte di sempre.