Mikaela Shiffrin ai Mondiali di sci sotto scorta: minacciata per un elicottero (che non usa) Mikaela Shiffrin è una stella assoluta, è la più grande sciatrice al mondo. Ai Mondiali 2023 ha vinto solo una medaglia. E sta vivendo i campionati di Meribel/Courchevel con uno stato d’animo particolare perché è sotto scorta. Lei che si batte per il clima è stata minacciata dagli ambientalisti.

A cura di Alessio Morra

Mikaela Shiffrin si è presentata ai Mondiali di Sci 2023 di Courchevel e Meribel con il ruolo della grande favorita. L'americana è una delle più forti sciatrici di ogni tempo, quest'anno ha battuto una sfilza di record e ha messo le mani sulla Coppa del Mondo. Il periodo buio è alle spalle. Ma fin qui ha conquistato una sola medaglia, un argento in Super G dietro a Marta Bassino. In combinata ha clamorosamente inforcato, le gare del parallelo e la discesa libera non le disputerà per provare a vincere l'oro nello slalom speciale e nel gigante. In Francia Shiffrin è diventata il bersaglio degli ambientalisti, per un motivo incredibile, e per questo è sotto scorta.

La sciatrice americana è una ragazza d'oro e da tempo è una paladina del clima. Ma per una serie di circostanze è stata messa nel mirino degli ambientalisti che l'hanno contestata o meglio l'hanno attaccata per una serie di voli in elicottero che non hanno mai effettuato. Il gruppo di attivisti ‘Extinction Rebellion' se la prende con i cosiddetti vip che usano gli elicotteri, presenza fessa nei tanti eliporti di quella splendida zona montuosa francese, e che arrecano danno all'ambiente.

Ma perché gli attivisti se la sono presa con Shiffrin? Perché è stata diffusa una notizia che aveva protagonisti il Team Shiffrin avesse un accorto con la società Helicoptere de France con sede all'aerodromo di Gap-Tallard. In elicottero l'atleta avrebbe dovuto spostarsi dal campo di allenamento all'albergo. Ma in realtà quest'accordo non c'era. Lei stessa aveva rifiutato l'elicottero preferendo spostarsi in auto. Ma le minacce sono giunte lo stesso.

E ciò è paradossale se si pensa che la stessa Shiffrin aveva firmato una lettera aperta alla FIS (la Federazione Mondiale) in cui tutti i firmatari chiedevano misure più concrete per la proiezione del clima. Per questo motivo è stato stabilito che l'americana, vincitrice di 85 gare e di 4 coppe del mondo, avesse con sé una scorta. Una situazione paradossale per questa ragazza che da anni si batte per l'emergenza climatica. Questa è pure una situazione molto complicata che rende difficile anche la preparazione per le gare dei Mondiali di Shiffrin.