Federica Brignone vince uno splendido argento ai Mondiali di sci, Shiffrin è d’oro nel gigante Splendida prestazione di Federica Brignone che nello slalom gigante dei Mondiali ha vinto la medaglia d’argento. Oro per Mikaela Shiffrin.

A cura di Alessio Morra

Federica Brignone ha vinto un'altra medaglia ai Mondiali di Sci, la seconda di Courchevel/Meribel, la terza della sua carriera. Brignone è stata fenomenale, ma non è bastato per battere la regina Mikaela Shiffrin, che ha vinto l'oro per appena 12 centesimi.

Vincere l'oro era molto complicato. Mikaela Shiffrin è una delle più grandi di sempre e sta vivendo una grande annata, e voleva pure il primo oro in gigante in un Mondiale della sua carriera. Ma l'oro Brignone lo ha sfiorato. Perché l'americana si è imposta per appena 12 centesimi di secondo. Una prestazione splendida dell'azzurra che aveva chiuso al terzo posto la prima manche, e ha sfruttato la caduta di Tessa Wesley per salire al secondo posto.

Queste le parole a caldo dell'atleta piemontese: "Sono contentissima. Considerata come mi sono presentata non posso non essere felice. Ho raschiato il fondo del barile. Sono soddisfatta. Ho dato tutto soprattutto nella seconda manche, e mi fa piacere aver vinto un'altra medaglia".

