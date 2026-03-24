Sci Alpino oggi in TV, dove vedere lo slalom e il gigante nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma

La Coppa del Mondo di sci alpino torna in scena a Lillehammer per la seconda parte, dedicata alle prove tecniche che faranno calare il sipario sulla stagione. In gara il gigante maschile e lo Slalom femminile. Nelle prove veloci Sofia Goggia ha conquistato la coppa di specialità nel Super G e Laura Pirovano quella della discesa libera, ma la parte conclusiva sarà un duello aperto tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher che si contendono la corona della classifica generale. Il primo impegno è quello di oggi, martedì 24 marzo, con il gigante maschile che prenderà il via a partire dalle ore 9:30. Lo Slalom femminile invece andrà in scena sulla pista di Hafjell a partire dalle ore 10:30.

Le prove tecniche scioglieranno gli ultimi nodi di questo Mondiale che resta in bilico fino all'ultima gara. Nello Slamom femminile Shiffrin è chiaramente la favorita, anche perché la sua rivale Aicher ha perso punti nelle prove veloci della scorsa settimana e non è riuscita a colmare il divario: sarà difficile tenere testa alla statunitense nello Slalom, ma tutto è ancora in discussione in questi ultimi due giorni che decideranno la classifica generale, soprattutto con il Gigante dove la tedesca parte avvantaggiata.

Per gli azzurri in pista ci saranno Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni. In gara gli occhi saranno puntati su Marco Odermatt, al comando della graduatoria con 495 punti, e su Lucas Pinheiro Braathen, secondo a 447 punti. Ancora in gioco anche lo svizzero Loic Meillard, terzo a 406. Gli uomini inizieranno dunque la gara alle 09:30 e alle 12:30, mentre le donne entreranno in pista alle 10:30 e alle 13:30.

Sci alpino, le italiane in gara a Lillehammer nello slalom femminile

Laura Pirovano e Sofia Goggia hanno trionfato a Kvitfjell vincendo le coppe di specialità di discesa libera e Super G e ora nello slalom femminile a Hafjell altre due azzurre cercheranno di ottenere il massimo in queste prove tecniche. L'Italia si presenta all'appuntamento con Lara Della Mea e Anna Trocker: anche Martina Peterlini aveva ottenuto la qualificazione per l'ultimo atto della Coppa del Mondo, ma la sua condizione fisica non le ha permesso di terminare la stagione e di partecipare alle ultime gare.

Sci alpino, gli atleti italiani in gara nel gigante maschile

Occhi punti per l'Italia nel gigante maschile su Giovanni Franzoni il quale scenderà in pista per l'ultima gara stagionale. Oltre a lui, dal cancelletto dell'Olympialøypa partirà in tenuta azzurra anche Alex Vinatzer. La top 10 sembra essere alla portata per Vinatzer il quale però non arriva tra i primi dieci in gigante dal 13 gennaio 2025. Franzoni invece farà una sorta di ‘gara jolly' dopo aver chiuso giorni fa il suo impegno principale nella velocità.

Dove vedere lo slalom femminile e il gigante maschile di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Il gigante maschile prenderà il via alle 9:30 con la prima manche mentre la seconda si terrà alle 12:30. Lo Slalom femminile invece inizierà alle 10:30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista dalle ore 13:30. Sarà possibile seguire la gara in chiaro su RaiSport che trasmetterà entrambe le manche dello slalom femminile. Diretta streaming gratuita su RaiPlay, per gli abbonati la gara sarà visibile in contemporanea anche su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN.