Meravigliosa Sofia Goggia, in lacrime dopo la vittoria a Lillehammer: la Coppa di SuperG è sua!

Sofia Goggia ha conquistato la Coppa del Mondo di SuperG, la sua prima in questa specialità, il quinto Globo complessivo: “Felicissima, ma sono molto provata. Ho vissuto momenti di puro down e fortissima pressione nella mia testa”

Sofia Goggia è stata semplicemente straordinaria sulle nevi di Lillehammer per un SuperG che ha dominato con una gara perfetta che le ha permesso di conquistare la vittoria nella gara ma soprattutto la Coppa del Mondo di Specialità. Un'apoteosi che ha fatto crollare l'azzurra, in lacrime mentre attendeva le ultime avversarie, cosciente di aver coronato una stagione sublime conclusasi nel modo migliore. Una scena non abituale per la fuoriclasse bergamasca sempre sorridente e felice al di là dei risultati: per lei è la 29a vittoria in Coppa del Mondo, la prima di Specialità in SuperG dopo aver dominato con 4 Coppe del Mondo di Discesa Libera tra il 2018 e il 2023: "Sono provata, è stata una stagione durissima. Ho vissuto diversi momenti di down di enormi pressioni".

Dietro all'immensa Federica Brignone c'è sempre e solo Sofia Goggia, in un dualismo che in questo 2026 ha vissuto nuovi straordinari capitoli per il bene di tutto il movimento azzurro dello sci femminile. Dopo gli eccezionali exploit di Brignone alle Olimpiadi di Milano Cortina con i due sublimi ori, Goggia ha risposto di par suo prendendosi la Coppa del Mondo di SuperG, cancellando le mezze delusioni dei Giochi e confermandosi l'alternativa vincente alla valdostana. Domenica 22 marzo, sulle nevi di Lillehammer ha vinto la gara ma soprattutto si è confermata la migliore, imbattibile, di Specialità. Un risultato cui teneva tantissimo la 33enne bergamasca che alla fine è anche crollata, poco prima dell'ufficialità: lacrime di gioia,subito dopo l'arrivo, in diretta TV e durante le interviste di rito.

Sofia Goggia e le difficoltà mentali da superare: "Tanti momenti down, tante pressioni nella mia testa"

"Ho avuto dei momenti di fortissima pressione soprattutto dento la mia testa. Ho anche avuto paura di non farcela e di fare 2-3 quarti di gara bene come è accaduto alle Olimpiadi. Quando sono andata al cancelletto ho respirato e mi sono ricordata di tutte le mie buone qualità. Stava solo a me fare una bella gara, mi sono presa un paio di rischi ma quando ho visto la luce verde al traguardo ho capito che non mi avrebbero passato. E' stata una liberazione, totale" ha raccontato Goggia che poi si è soffermata su una stagione durissima.

Sofia Goggia in lacrime alla fine del SuperG vinto di Lillehammer

"Non è stata una stagione che ha rispecchiato le aspettative che avevamo, deludente soprattutto in discesa. A Cortina ho preso un bronzo ma ho vissuto tante difficoltà. In SuperG era già la mia stagione di sempre e questo mi ha tolto un peso… E' la mia prima in Super che aggiungo ai Globi, quattro, in discesa: è stato il coronamento di tutta la squadra, di un gruppo che ha gestito bene. Mi scuso con tutti coloro con cui sono stata scorbutica nei giorni scorsi per la tanta pressione".

La felicità dopo le fatiche, Goccia: "Felicissima ma davvero molto, molto provata"

Goggia prosegue nella sua analisi di una stagione lunga, logorante, difficile: "La mia ventinovesima vittoria in Coppa del Mondo… e quando riesci così, poi riuscendo a vincere anche nella ultima gara è una soddisfazione all'ennesima potenza… benissimo così. Sai cosa? Non è stato facile il weekend di Val di Fassa dopo le Olimpiadi, e in quel weekend non stavo in piedi sui miei sci.

Sofia Goggia con il Globo della Coppa del Mondo di Specialità in SuperG

Pregavo per arrivare alla porta successiva, con una prospettiva di prendermi solo dei punti. Ho faticato tantissimo, posticipando la chiusura ad oggi con due settimane intense, stressanti, dopo una stagione infinita passata attraverso anche alle Olimpiadi. Ero provata mentalmente, al limite e ho avuto dei momenti di down importanti. Sono felicissima ma onestamente ora sono anche molto provata"