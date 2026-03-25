Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il gigante e lo slalom nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma

Atto conclusivo della stagione 2026 di Coppa del Mondo di sci alpino con le finali di gigante femminile e slalom maschile. Si inizia alle 9.30 con le donne, sulla pista di Hajfell. Diretta Rai in chiaro in TV e streaming.

Si chiude la stagione 2026: oggi mercoledì 25 marzo arriva l'ultimo atto ufficiale con le finali di Coppa del Mondo dello slalom gigante femminile e dello slalom speciale maschile. Si inizia alle ore 09.30 con la prima manche del gigante femminile, seguita alle ore 10.30 dalla prima manche dello slalom maschile. Alle ore 12.30 si tornerà sulla neve di Lillehammer con la seconda manche del gigante femminile, prima del gran finale che si terrà alle ore 13.30 con la seconda manche dello slalom maschile. Il tutto in diretta e in chiaro sui canali Rai.

Una due giorni iniziata ieri, martedì 24 marzo e che si conclude oggi per i fuochi d'artificio della stagione 2026 di Coppa del Mondo che va in archivio. Le Finali di Lillehammer, in Norvegia sulla pista di Hajfell, si preparano oggi per la seconda conclusiva parte, dedicata alle prove tecniche, dopo che si sono disputate le veloci nel weekend trionfale per i colori azzurri, con i successi di Paris, Goggia e Pirovano.

Le italiane e gli italiani in gara alle finali di gigante femminile e slalom maschile

Asja Zenere, Lara Della Mea, Roberta Melesi e Anna Trocker, giovanissimo talento che ha conquistato il titolo di Campionessa Mondiale Junior di gigante, rappresenteranno le azzurre nella prova femminile di gigante. Non ci saranno Federica Brignone e Marta Bassino che, malgrado si fossero qualificate, hanno annunciato da subito il ritiro anticipato e la chiusura della propria stagione, causa infortunio. Per gli uomini, sulla pista di Hajfell nello slalom, ci saranno invece Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Tommaso Saccardi.

A che ora si disputano le finali di gigante donne e slalom uomini a Lillehammer

Le finali di gigante femminile e slalom maschile si alterneranno in un mix conclusivo dell'ultimo atto stagione della Coppa del Mondo. Si parte alle 09.30 con la prima manche del gigante che vedrà di scena le donne. Poi, a stretto giro, la gara femminile sarà seguita alle 10.30 dalla prima manche dello slalom maschile. Alle ore 12.30 si riparte: si tornerà sulla neve di Lillehammer con la seconda manche del gigante femminile, prima del gran finale che si terrà alle ore 13.30 con la seconda manche dello slalom maschile.

Dove vedere le finali del gigante femminile e dello slalom maschile in diretta TV e streaming

Tutte le gare anche in quest'ultimo atto stagionale di Coppa del Mondo di Sci alpino saranno trasmesse in diretta TV su Rai2 in alternanza con RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base al palinsesto. In diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, sempre gratuitamente e in chiaro e anche su Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN per gli abbonati delle piattaforme.