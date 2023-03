Sofia Goggia vince la quarta Coppa del Mondo di discesa e scrive la storia a Kvitfjell Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di discesa: la sciatrice azzurra è al quarto trionfo in questa specialità.

A cura di Vito Lamorte

Sofia Goggia ha vinto per la quarta Coppa del Mondo di discesa e ha scritto la storia a Kvitfjell. Un trionfo che va in scena l'ultima discesa libera stagionale prima delle Finali di Soldeu.

La sciatrice azzurra si è presa per la quarta volta il titolo mondiale di specialità, la terza volta di fila: Goggia entrava nella gara odierna con 179 punti di vantaggio sulla slovena Ilka Stuhec e le bastava concludere la gara tra le prime 12 a Kvitfjell per assicurarsi la terza sfera di cristallo consecutiva.

La Stuhec è scesa in pista prima dell'azzurra, avendo il pettorale numero 10, e ha chiuso la sua discesa con il tempo di 1'32″97 piazzandosi al 3° posto provvisorio che, di fatto, consegna la Coppa del Mondo alla Goggia visto che la slovena doveva almeno vincere per tenere in vita le sue speranze.

Sofia è scesa con il pettorale numero 12 e ha fermato il cronometro sul tempo di 1'32″65 che le è valso il provvisorio 2° posto a 29 centesimi dalla padrona di casa Lie. Sguardo alla camera e le quattro dita in alto per indicare il numero di titoli di specialità. In questa stagione Goggia ha vinto 5 discese su 8 disputate, poi due secondi posti e una caduta (a Cortina).

Queste le parole di Sofia Goggia dopo la vittoria ai microfoni di Raisport: “Non sono del tutto soddisfatta della mia performance odierna. Già nella parte alta non sono stata perfetta, forse per colpa del vento. Per esempio, nella curva che ho sempre fatto bene, ho sbagliato, e nel primo tratto non ho mai trovato il giusto tempismo”.

Oltre alle considerazioni sulla gara di oggi, la bergamasca ha festeggiato così la coppa di specialità: “Al momento sono seconda in classifica per cui la missione è compiuta. Raggiungo la quarta coppa di discesa in carriera, la terza consecutiva, non male. Diciamo che, anche se sono discontinua, sono continua nel rendimento ed è quello l’importante”.

La 30enne si conferma così l'unica della storia azzurra a calare il poker in questa specialità: dopo la vittoria nel 2018 sono arrivate quelle del 2021, 2022 e 2023.