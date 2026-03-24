Kamila Sellier mostra per la prima volta il volto sfregiato post-Olimpiadi: “Ho una rete in titanio”

Kamila Sellier ha mostrato per la prima volta il suo viso integralmente dopo il grave e sfortunato incidente alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La pattinatrice polacca è stata coinvolta in una carambola sul ghiaccio con Arianna Fontana e Kristen Santos-Griswold, e la lama del pattino di quest'ultima la colpì nella zona appena sopra e sotto l'occhio sinistro, ferendola. Fino a poche ore fa, Kamila aveva mostrato solo quella che aveva definito come "la parte buona" del suo viso, preferendo nascondere gli effetti dell'infortunio.

Sellier mostra per la prima volta il volto dopo il grave incidente alle Olimpiadi

E invece adesso Sellier si sente "guarita" ed è apparsa in televisione in Polonia durante unta trasmissione televisiva accompagnata da suo marito. Partecipando al programma mattutino polacco Dzień Dobry TVN, la pattinatrice ha fatto vedere tutto il suo volto e anche la cicatrice che le ha lasciato l'impatto con la lama sotto l'occhio sinistro. C'è quello che si vede e quello che non si vede per Kamila costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico all'osso orbitale.

I problemi alla vista per la pattinatrice

Parlando delle sue attuali condizioni Sellier, sempre sorridente, ha rivelato: "Mi è stata inserita una rete in titanio nell'orbita oculare, sotto l'occhio. Ho anche ancora un osso rotto sotto il sopracciglio". Il trucco aiuta un po' a camuffare il tutto, anche se la ragazza deve fare i conti anche con la vista compromessa in alcune posizioni: "Il fastidio maggiore è che vedo doppio quando guardo in alto, e a volte anche quando guardo in basso".

Non può fare altro che accettare quello che leè accaduto, e che fa parte dei rischi della competizione Kamila Sellier che vuole andare avanti: "Purtroppo, a volte si prende un colpo in faccia da qualcun altro. Mi rimarrà una cicatrice, la mia vista potrebbe essere un po' sfocata, ma non mi arrenderò". D'altronde le cose sarebbero potute andare anche peggio visto la delicatezza della parte colpita, con il rischio magari di perdere un'occhio con le immagini della collisione che restano da brividi.

Il ricordo del marito che inizialmente non si era accorto di nulla

Suo marito è ancora scioccato nel ripensare a quegli istanti, anche perché inizialmente non si era reso conto della gravità dell'accaduto: "Più tardi, quando ho visto il replay, ho notato che la ferita era aperta. Mi ha scioccato. Mi sono sentito malissimo. Ho chiamato la squadra, l'allenatore e tutti quelli che erano lì il più velocemente possibile. Erano tutti sotto shock".