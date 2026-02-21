Come sta Kamila Sellier operata al volto dopo il taglio della lama al volto: mostra solo l’occhio sano

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A circa 24 ore dal drammatico incidente che ha tenuto tutti i Giochi invernali di Milano Cortina con il fiato sospeso, Kamila Sellier ha voluto rompere il silenzio e rassicurare appassionati e tifosi sulle proprie condizioni. L'atleta polacca sta bene ed è in condizioni stabili dopo aver subito un intervento chirurgico al volto per ridurre le conseguenze del taglio della lama di un pattino che nel corso di un quarto di finale di short track sui 1.500, le ha sfiorato di l'occhio sinistro, segnandole il viso. Schiantatasi a bordo pista in un bagno di sangue e subito soccorsa dallo staff medico della propria nazionale, i vari replay hanno testimoniato il pericolo corso e il rischio ancor più grave se solo il taglio fosse avvenuto qualche millimetro più in alto: "Sto abbastanza bene, grazie a tutti per l'interessamento".



L'incidente di Kamila Sellier: prima la caduta poi la lama drammaticamente vicina all'occhio

Un incidente che poteva avere delle conseguenze devastanti per la campionessa polacca di velocità, quando Kamila Sellier, nello stesso quarto in cui gareggiava la nostra Arianna Fontana, si è vista suo malgrado catapultare a bordo pista in un concitato momento della gara per cercare di prendere le migliori posizioni. A nove giri dalla fine, dopo essere stata a lungo in testa, non appena è stata superata dall'azzurra, ha perso aderenza sul ghiaccio creando un pericolosissimo effetto domino con uno dei pattini dell'americana Kristen Santos-Griswold che le ha sfregiato il volto. La gara è stata subito interrotta con Sellier immediatamente soccorsa sul ghiaccio della pista milanese dell'Agorà, circondata da medici e addetti e nascosta da un telo bianco per tutelare la sua privacy. Prima di essere poi trasportata d'urgenza in ospedale.

Kamila Sellier operata al volto: "Necessario per verificare le reali condizioni dell'osso"

I tanti replay e le varie angolazioni hanno poi evidenziato il reale rischio corso con Sellier che avrebbe potuto perdere l'occhio sinistro. La 25enne è stata poi sottoposta ad un intervento chirurgico per ridurre al massimo il taglio subito al viso e poco dopo l'operazione ha voluto mostrarsi al suo pubblico, via social. Dal letto d'ospedale, ancora in camice, Sellier ha salutato così tutti: "So che un giorno guarderò questa foto e ricorderò che sono più forte di quanto avessi mai creduto. Grazie per tutte le vostre parole di sostegno, volevo solo farvi sapere che sto abbastanza bene." Mostrando solo una metà del proprio volto, quella non operata, sorridendo.

Kamila Sellier si è dovuta sottoporre all'intervento dopo un consulto avvenuto con i medici della nazionale polacca: "È stato deciso che fosse opportuno aprire per bene la ferita per verificare le reali condizioni ossee" ha spiegato Katarzyna Kochaniak-Roman, addetta stampa della squadra olimpica polacca, dopo che la TAC aveva evidenziato una microfrattura. "Le condizioni sono stabili ma resterà sotto osservazione per il tempo necessario" ha poi concluso.