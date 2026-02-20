Short track olimpico da brividi: lama al volto per Sellier, ha rischiato di perdere un occhio

Le immagini della carambola sono terribili: durante la sesta manche uno scontro ad alta velocità ha coinvolto la polacca (ferita e condotta in ospedale) e anche Arianna Fontana. L’azzurra, acciaccata, ce l’ha fatta a continuare qualificandosi per la finalissima.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kamila Sellier è uscita dalla pista di ghiaccio col pollice alzato ed è stato il segnale che ha permesso a tutti di tirare un sospiro di sollievo. Immobilizzata con un collarino e poi sulla tavola spinale, la pattinatrice polacca è stata trasportata in ospedale per controlli dopo aver rischiato di perdere l'occhio. Il colpo preso sul viso, all'altezza dell'orbita sinistra (con tanto di lieve ferita sulla guancia) e l'impatto col suolo hanno fatto temere il peggio. Sellier è stata costretta ad abbandonare la gara dei quarti di finale dello short track (1500 donne) a causa di uno spaventoso incidente provocato dall'americana Santos-Griswold, nel quale è rimasta coinvolta anche Arianna Fontana. L'azzurra se l'è cavata con qualche acciacco, riportando una contusione alla zona lombare, ma ce l'ha fatta a rimettersi in fila qualificandosi per la semifinale (successivamente è riuscita anche ad accedere alla finalissima per la medaglia).

La dinamica dell'incidente: un contatto fatale

Le immagini della carambola sono terribili: durante la sesta manche uno scontro ad alta velocità ha interessato tre atlete. Kamila Sellier era nelle prime posizioni, intenta a dettare il ritmo e guidare il gruppo verso le fasi finali. Proprio nelle battute conclusive, l'equilibrio della manche si è spezzato ma non per una prodezza tecnica di una delle pattinatrici. L'americana Santos-Griswold, nel tentativo di forzare un sorpasso o mantenere la posizione, ha innescato una carambola devastante. L'impatto ha travolto inizialmente la polacca, che è stata colpita violentemente al volto da un pattino. L'effetto domino è stato inevitabile e immediato: nella caduta è rimasta coinvolta anche Arianna Fontana, trovatasi nel posto sbagliato nel momento peggiore.

Conseguenze e provvedimenti dopo la carambola

Il bilancio di quell'incidente è stato molto duro. Kamila Sellier ha riportato una ferita al viso causata dalla lama di un pattino. Le sue condizioni le hanno impedito di prendere parte alla ripetizione della prova. Arianna Fontana ha preso una botta al braccio e, una volta rialzatasi, s'è recata nei pressi della balaustra dal marito-coach Anthony Lobello per farsi medicare e massaggiare alla schiena. S'è rimessa in sesto e ha ripreso la gara. Quanto a Santos-Griswold, i giudici di gara, dopo aver visionato i replay, hanno ritenuto l'americana responsabile della manovra scorretta, decretandone l'esclusione dalla ripetizione della manche.