Chi è Giovanni Franzoni, nella storia dello sci azzurro dopo la vittoria in Super G a Wengen

Giovanni Franzoni ha scritto una pagina di storia dello sci italiano vincendo il Super G di Wengen in Svizzera. Si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo per lui che era riuscito a raggiungere al massimo un terzo posto. Un successo incredibile per Franzoni che a 24 anni riesce a mettersi davanti a campioni del calibro di Marco Odermatt che ha chiuso al quarto posto. Un successo importante anche perché arriva a ridosso delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Franzoni è nato il 30 marzo 2001. L'atleta bresciano si era fatto conoscere ultimamente quando a dicembre era stato terzo in Val Gardena dedicando quel risultato al compagno di squadra e amico Matteo Franzoso, lo sfortunato sciatore morto a 25 anni nel settembre scorso durante un allenamento sulle nevi cilene.

Oggi per Franzoni è l'ennesimo risultato che certifica la qualità di questo ragazzo che mostra grande personalità sugli sci e in grado di mettersi davanti a tutti. Fin da subito era stato evidente che Franzoni avesse sciato bene, ma prima di festeggiare ha dovuto attendere il passaggio tutti gli altri avversari giunti al traguardo con un tempo che però non è bastato a raggiungerlo. L’ultimo a vincere un superG maschile di Coppa del Mondo partendo con il pettorale numero 1 era stato Vincent Kriechmayr a Hinterstoder il 29 febbraio 2020. Franzoni con un Super-G impeccabile, trionfa a Wengen e riporta il tricolore al successo dopo tredici anni. L’ultimo azzurro vincitore in una gara di velocità a Wengen era stato, in discesa libera, il 19 gennaio del 2013, Christof Innerhofer, oggi 18esimo a 2”47. Nella discesa più lunga del mondo, con i suoi massacranti 4.480 metri, il primo italiano a trionfare fu Zeno Colo' nel 1948. Poi nel 1995 vinse Kristian Ghedina e nel 2013 si impose Christof Innerhofer.

Franzoni sin da giovanissimo avevo mostrato qualità importanti con l'esordio in coppa Europa nel 2018 a Sarentino prima di conquistare due podi nel 2020 in Combinata e in super G. La crescita di Franzoni è certificata poi dall'esordio in Coppa del Mondo in Alta Badia e con la convocazione nel 2021 ai Mondiali di Cortina. Per l'atleta bresciano la crescita è avvenuta con un passo alla volta dato che un mese dopo è poi riuscito a prendersi l’oro e l’argento ai Mondiali Junior di Basko, rispettivamente in superG e gigante.

Oggi un traguardo importante dato che nessun azzurro aveva mai vinto un superG a Wengen e per l’Italia maschile dello sci alpino è il primo trionfo stagionale. Franzoni è riuscito dunque a gareggiare al meglio sin da subito facendo capire a tutti che probabilmente quella gara sarebbe stata la sua. L'azzurro è infatti arrivato a 37 centesimi dal migliore degli svizzeri padroni di casa, Franjo Von Allmen, e quarto a 53 centesimi da un grande deluso Marco Odermatt, che comunque resta in testa alla classifica di specialità davanti aKriechmayr, finito fuori dai primi dieci.