Giovanni Franzoni dedica speciale in SuperG e le lacrime per Franzoso: “Scierò per lui tutta la vita”

Giornata straordinaria per Giovanni Franzoni sulle nevi della Val Gardena,dove ha conquistato il suo primo podio assoluto in Coppa del Mondo. Dedicato all’amico fraterno Matteo, morto in pista lo scorso settembre: “Oggi abbiamo sciato insieme” ha detto tra le lacrime, “se ho vinto qui non è certo un caso…”
A cura di Alessio Pediglieri
Il primo podio non si dimentica mai e quello conquistato da Giovanni Franzoso nel corso del SuperG in Val Gardena ha un gusto tutto speciale, ottenuto sulle nevi di casa, davanti al proprio pubblico, con una prova sublime, perfetta soprattutto nella seconda parte di gara. Che è valsa per il 24enne di Manerba il terzo posto finale, alle spalle del sorprendente ceco Zabystran, primo davanti alla superstar svizzera, Odermatt.

Dopo l'impresa, Franzoni ha esultato, urlato verso la telecamera e poi ha alzato il dito al cielo ripetutamente: a ricordare il suo grandissimo amico e quasi coetaneo Matteo Franzoso, lo sfortunato sciatore morto a 25 anni nel settembre scorso durante un allenamento sulle nevi cilene. Infine, il pianto in TV: "Ho trasformato quella tristezza in rabbia agonistica, siamo scesi insieme… scierò per sempre per lui. Era mio fratello"

L'impresa in Val Gardena di Giovanni Franzoni: primo podio in Coppa del Mondo

Una prova splendida, da gran campione, ma soprattutto un post arrivo indimenticabile per la dedica spontanea e immediata che Giovanni Franzoni ha regalato al pubblico presente in Val Gardena e agli spettatori a casa. Molti si sono chiesti a chi fosse riferito quel gesto con lo sguarda al cielo e gli indici puntati alle nuvole, per ringraziare e festeggiare per il suo primo podio assoluto in una prova di Coppa del Mondo. Appena tagliato il traguardo, dopo avere rimontato 3 decimi nella parte finale del tracciato, Franzoni ha prima controllato il cronometro, poi accortosi della piccola grande impresa ha lanciato i bastoni verso il pubblico. Infine, gli indici e un bacio al cielo, guardando oltre, in ricordo dell'indimenticato Matteo.

Le lacrime di Franzoni dopo la vittoria e la dedica: "E' per lui, oggi abbiamo sciato insieme"

"Questa è per lui" ha poi commentato nelle varie interviste post gara. "Scieremo insieme per tutta la vita. Sento che da lassù qualcuno mi ha guardato. Meritava qualcosa di grande" ha ricordato tra le lacrime: "Scierò per lui tutta la vita. Se è accaduto oggi, in casa, su questa pista non è stato certamente un caso…Son convinto che oggi qualcuno da lassù ci ha guardato. Abbiamo sofferto moltissimo da quando è successo: ho aspettato di dedicargli qualcosa perché ero convinto che prima o poi sarebbe arrivato un podio. Oggi" ha poi concluso con gli occhi lucidi e la voce rotta "abbiamo sciato insieme e sono riuscito a trasformare quella enorme tristezza in rabbia agonistica".

La tragedia di Matteo Franzoso e l'amicizia fraterna con Franzpni

Matteo è Matteo Franzoso, lo sfortunato sciatore morto a 25 anni nel settembre scorso dopo una caduta fatale in pista durante un allenamento in Cile, cui Giovanni era legato da una ferrea amicizia. Quando avvenne la tragedia era in raduno con la Nazionale italiana insieme ad altri compagni, tra cui proprio l'amico Giovanni Franzoni, con cui condivideva la stanza in ritiro. Avevano anche debuttato insieme in Coppa del Mondo nel novembre 2022, frequentandosi dentro e fuori dalle piste stringendo un rapporto fraterno.

