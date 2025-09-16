Matteo Franzoso morto sugli sci, il messaggio dell’amico: un pezzo di cuore in cinque foto

A volte non bastano le parole, altre volte non servono per esprime il dolore. Si apre così il messaggio affidato ai social di Giovanni Franzoni per ricordare il suo compagno di squadra, suo fratello non di sangue, Matteo Franzoso. Ieri la notizia della sua morte ha sconvolto il mondo degli sport invernali e non solo. Franzoni, legato a lui dall'eterna amicizia, ha voluto salutarlo con alcune foto più simboliche delle loro avventure e con un messaggio che ne racchiude tutto il dolore: "So che non sarò solo perché tu non te ne sei mai andato".

I due sciatori sono legati non solo dalla somiglianza del cognome, ma hanno anche esordito insieme nel novembre 2022, da quella prima discesa all'incidente in Cile hanno condiviso ogni singolo momento di questo sport che per Franzoni: "C’è chi pensa che sia ingiusto e crudele, io penso che è stato ciò che ci ha fatto conoscere e diventare amici e questo per me è ciò che conta di più, i legami e i ricordi che ho di noi due". La scomparsa di Franzoso ha lasciato un vuoto nel team azzurro, un richiamo a godersi ogni momento della vita, ogni piccola sfaccettatura, dai pianti ai sorrisi senza mai dare nulla per scontato.

Il messaggio a Franzoso: "Da ora in poi porterò la tua vitalità sempre con me"

Un pezzo di cuore affidato a cinque foto che ritraggono i due compagni immersi nelle loro avventure, dai momenti sulla neve al relax spensierato. Al post su Instagram Franzoni consegna un compito arduo: "Non so se in questi casi possa essere giusto o meno, so solo quello che posso provare io in questo momento e scrivere di te mi fa solo stare un po’ meno male". Il classe 2001 ha concluso il suo ricordo con una promessa: "Sappi che d’ora in poi porterò la tua vitalità sempre con me e sarò sempre grato per le piccole cose quotidiane che ognuno di noi vive …ogni mia curva sarà anche tua, scieremo insieme ogni gara e ogni allenamento portando avanti quel sogno che abbiamo sempre condiviso".

Da quella discesa a Lake Louis in Coppa del Mondo nel 2022 a oggi nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare un epilogo simile, ora Franzoni prova a portare avanti il ricordo del suo amico fraterno: "L’unico modo in cui posso riempire questo vuoto è dandomi uno scopo di vita in tuo nome e in qualsiasi momento so che non sarò solo perché tu non te ne sei mai andato, resterai sempre nel cuore di chi ti ha voluto bene e so che una parte di te vivrà dentro di me per sempre".

"Già mi manchi fratello, guardaci da lassù e continua a sorridere come hai sempre fatto perché anche se è durissima senza di te il tuo ricordo mi sprona ogni giorno e mi ricorda il tuo “zero stress”, ci rivedremo prima o poi intanto fatti una delle nostre solite dormite", ha concluso Franzoni, o come si è voluto firmare "Tuo Stecco".