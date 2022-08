Paltrinieri mostruoso, si prende l’oro negli 800 agli Europei! Super anche Galossi, è bronzo Paltrinieri superlativo nella prova degli 800 metri stile libero, dominata dall’inizio alla fine. Terzo posto per il sedicenne Galossi.

A cura di Marco Beltrami

Tutti pazzi per Gregorio Paltrinieri, in un'altra giornata da sogno per l'Italia del nuoto. Il campionissimo italiano ha sfoderato una prova eccezionale negli 800 metri stile libero, dominata dall'inizio alla fine. Terzo posto per la stella del futuro, Galossi che ha regalato un'altra doppietta da sogno per gli azzurri. Solo applausi per i due nuotatori che hanno permesso alla nostra rappresentativa di blindare il primato nel medagliere con 20 medaglie complessive.

È uno abituato a stupire Paltrinieri, e ha ancora la fame di un ragazzino. Il classe 1994 di Carpi ha dimostrato sin dall'inizio di volere a tutti i costi questo successo, imponendo un ritmo difficilmente sostenibile per gli avversari. Per la prima volta in carriera ecco il trionfo al Foro Italico, con il tempo di 7:40.86 che è anche il nuovo record dei campionati. E il suo Europeo è solo all'inizio: facile presagire nelle prossime gare, quelle in cui si trova anche più a suo agio ulteriori soddisfazioni.

