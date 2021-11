Michele Lamberti strepitoso, vince tre medaglie agli Europei di Kazan in meno di due ore L’Italia sale a quota 9 medaglie negli Europei in Vasca Corta di Kazan. Dopo le quattro della prima giornata, sono arrivate l’oro di Martina Carraro nei 100 rana l’argento di Simona Quadarella negli 800 stile e due fantastici argenti di Michele Lamberti, il giovane figlio d’arte a 21 anni ha vinto due argenti in meno di un’ora, prima di scendere in vasca con la staffetta 4×50 mista che ha vinto la medaglia d’oro e ha battuto anche il record del mondo.

A cura di Alessio Morra

Aumentano le medaglie dell'Italia negli Europei di vasca corta di Kazan. Dopo le quattro conquistate nella prima giornata, ne sono arrivate altre cinque, una d'oro, vinta da Martina Carraro, e tre d'argento, vinte da Simona Quadarella e da Michele Lamberti, che ne ha conquistate due, una nei 50 dorso e un'altra nei 100 delfino. Poi è arrivato il favoloso oro, con record del mondo annesso, per la 4×50 mista formata da Zazzeri, Orsi, Lamberti e Martinenghi.

Medaglia d'argento per Simona Quadarella negli 800

Da Simona Quadarella ci si attende sempre il massimo, ma l'argento vinto oggi in Russia dalla nuotatrice romana è comunque un ottimo risultato. Ha lottato, ha vinto il testa a testa per il secondo posto con la tedesca Gose, che si è accontentata del bronzo. L'oro lo ha vinto in modo nettissimo la russa Kirpichkinova, che ha dominato questi 800 stile e ha vinto con un margine enorme. L'argento di Quadarella è il sesto di questa edizione per l'Italia e l'ottavo in assoluto.

Due medaglie d'argento per Michele Lamberti

Da applausi Michele Lamberti, figlio d'arte, che nel giorno del suo 21° compleanno, ha vinto due medaglie nel giro di un'ora. Qualcosa di rarissimo. Il bresciano è sceso in vasca per i 50 dorso e ha conquistato il secondo posto, dietro il favoritissimo russo Kolesnikov. Poi ha rifiatato un po', è salito sul podio, ha ritirato il primo argento e dopo pochissimo è tornato in acqua ed ha corso meravigliosamente i 100 farfalla. Lamberti è arrivato secondo, nuovamente. Davanti a lui solo l'inarrivabile ungherese Szabo. Un secondo posto da festeggiare per l'azzurro, che nei prossimi giorni disputerà i 100 dorso.

Dopo gli argenti l'oro nella 4×50 mista per Lamberti

E poi Michele Lamberti conquista pure la medaglia d'oro, meritatissima, considerati i due secondi posti ottenuti in precedenza. Oro vinto con la staffetta 4×50 mista, che è iniziata proprio con la bella prestazione nel dorso di Lamberti che così festeggia il suo compleanno con la terza medaglia a Kazan, e la prima d'oro della sua carriera. E a corredo c'è anche il record del mondo.