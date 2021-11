Pioggia di medaglie per l’Italia del nuoto agli Europei di Kazan: Sara Franceschi sfiora l’oro Iniziano molto bene gli Europei di Nuoto in vasca corta di Kazan per l’Italia che conquista subito tre medaglie. Sara Franceschi per appena due centesimi vede sfumare l’oro nei 400 misti. Beffati invece dall’olandese Kroon due nuotatori azzurri nei 400 stile libero: Ciampi è d’argento, De Tullio vince il bronzo.

A cura di Alessio Morra

Negli Europei in Vasca Corta di Kazan l'Italia conquista subito una medaglia. Nella finale dei 400 misti femminile Sara Franceschi ha vinto la medaglia d'argento. La nuotatrice livornese con una rimonta splendida è salita sul podio e ha anche tanti rimpianti perché l'oro lo ha sfiorato. La turca Gunes ha vinto per appena due centesimi. Nei 400 stile maschile invece hanno ottenuto l'argento Matteo Ciampi e il bronzo De Tullio. Il giovane figlio d'arte Lamberti passa in finale nei 50 dorso, mentre conquista la finale dei 100 rana Martina Carraro.

Sara Franceschi vince l'argento nei 400 misti

Nella finale dei 400 misti femminili c'erano due ragazze azzurre, che si sono ben comportate. Pagliari è arrivata quarto, dopo una partenza super, mentre Sara Franceschi ha avuto una partenza lenta, ha controllato, ma poi nei secondi duecento metri ha cambiato passo e ha realizzato una grande rimonta che si è chiusa con un podio, ma con una beffa grande perché con appena due centesimi non è arrivato l'oro, conquistato dalla turca Gunes che con il tempi di 4.30.45 ha beffato Sara Franceschi, argento ex acquo con la serba Anja Crevar, entrambe hanno nuotato in 4.30.47.

Due medaglie per l'Italia nei 400 maschili

Nei 400 stile maschili l'Italia sogna la doppietta e la sfiora, ma alla fine vince l'olandese Kroon. Ciampi e Di Tullio sono bravissimi, ben presto si mettono davanti e restano al comando fino ai 350 metri quando vengono raggiunti e superati da Kroon che ottiene la medaglia d'oro, secondo Ciampi e terzo De Tullio. L'Italia amplia così il suo medagliere, che conta già tre medaglie dopo la prima giornata.