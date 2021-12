Matteo Rivolta medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto in vasca corta! Disegna il delfino perfetto Gara della vita per Matteo Rivolta, che a 30 anni si laurea campione del mondo di nuoto in vasca corta nei 100 farfalla. Il milanese nella piscina di Abu Dhabi ha preceduto il fortissimo sudafricano Le Clos.

A cura di Paolo Fiorenza

Matteo Rivolta è campione del mondo di nuoto in vasca corta nei 100 farfalla. Il 30enne nuotatore milanese ha vinto ad Abu Dhabi sulla distanza breve col tempo di 48"87, doppiando l'altro oro vinto da Razzetti nei 200 farfalla: l'Italia domina nel delfino, dopo che non aveva mai vinto una medaglia mondiale nella storia in questa specialità.

Rivolta era entrato in piscina tra i grandi favoriti, sulla scia dell'ottimo stato di forma palesato nelle ultime settimane. Quanto il lombardo stesse bene, era testimoniato dal fatto di essersi qualificato alla finale col miglior tempo del lotto, nuotando nelle semifinali in 49"07. Nella finale ha fatto gara di testa, conducendo fin dall'inizio e non voltandosi mai indietro.

"È tutta la vita che cerco di gareggiare al livello di Le Clos – dice nel dopo gara, citando il 29enne sudafricano campione olimpico, che aveva vinto gli ultimi 4 Mondiali in vasca corta – e stavolta sono riuscito a stargli davanti. Pensavo di essere più veloce, ma in questa finale ci sono tante variabili da considerare. Sono quasi totalmente soddisfatto". Incontentabile come i grandi campioni, a 30 anni Rivolta mette la ciliegina su una carriera con alti e bassi, aggiungendo un pesantissimo oro mondiale ai tre ori già vinti ai campionati Europei, di cui due in vasca corta.

Alle spalle del milanese si è piazzato proprio Chad Le Clos, col tempo di 49" 04, mentre l'ultimo gradino del podio va al russo Andrej Minakov in 49" 21. Col successo di Rivolta, l'Italia sale ancora nel medagliere, portandosi a quota sei in totale.