Martinenghi medaglia d’oro e record italiano! Gli Europei di nuoto si tingono d’azzurro

A cura di Marco Beltrami

Non poteva chiudersi questa giornata degli Europei di nuoto di Kazan in Russia senza una medaglia d'oro. A conquistare il primo gradino del podio è stato Nicolò Martinenghi che ha vinto la finale dei 100 metri rana, con una prova eccezionale che gli ha permesso di far registrare anche il record italiano. Quinto Fabio Scozzoli. Poco dopo è arrivato anche il bronzo nei 50 metri misti dalla staffetta mista femminile, con Scalia, Castiglioni, Di Liddo e Di Pietro che hanno ottenuto anche loro il primato italiano.

(in aggiornamento)