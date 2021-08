É australiana l’atleta che ha vinto più medaglie alle Olimpiadi di Tokyo Emma McKeon è l’atleta che ha vinto il maggior numero di medaglie ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’australiana ne ha conquistate ben 7. Emma McKeon è una nuotatrice, ha vinto l’oro nei 50 e nei 100 stile ma anche nelle staffette 4×100 femminile e 4×200 mista. Solo 26 atleti nella storia delle Olimpiadi sono riusciti a vincere più di 10 medaglie.

A cura di Alessio Morra

Le Olimpiadi di Tokyo sono terminate, ed è ovviamente già tempo di bilanci. Quello dell'Italia è eccezionale. 40 medaglie vinte, record assoluto, 10 d'oro e luccicano in particolare quelle conquistate nella velocità da Marcell Jacobs nei 100 metri e dalla Staffetta 4×100. Chi ha strabiliato alle Olimpiadi è senza dubbio Emma McKeon, una nuotatrice australiana, che ha vinto la bellezza di 7 medaglie, due d'oro, è l'atleta con il maggior numero di medaglie in questa edizione dei Giochi Olimpici e che facendo incetta è diventata la 25esima atleta in assoluto nella storia delle Olimpiadi come numero di medaglie vinte.

7 medaglie vinte, 4 sono d'oro

Che fosse un fenomeno Emma McKeon si sapeva già, ai Giochi di Rio 2016 aveva ottenuto quattro medaglie (una individuale, tre di squadra). Ora però si è superata. A Tokyo di medaglie ne ha vinte addirittura 7, e in Australia sicuramente sarà celebrata come una stella assoluta. McKeon ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri stile libero, e questo titolo fa di lei là donna più veloce del mondo in acqua, ha ottenuto l'oro nei 100 stile, poi ha contribuito alla grande ai successi di squadra della 4×100 femminile e della 4×100 misti. Poi a verbale mette tre medaglie di bronzo vinte nei 100 farfalla, nella 4×200 stile e nella 4×100 misti. Fenomeno vero.

Emma McKeon è una delle atlete con più medaglie di sempre alle Olimpiadi

Grazie a queste sette medaglie vinte a Tokyo, Emma McKeon è entrata in un club ristrettissimo che comprende appena 26 atleti, tanti infatti sono quelli che in oltre cento anni di Giochi Olimpici (inclusi quelli invernali) hanno vinto almeno undici medaglie alle Olimpiadi. Se a Parigi nel 2024 McKeon ne vincerà almeno tre entrerà nella top five. Recordman assoluto è il mito Michael Phelps, nuotatore pure lui, che ne ha vinte addirittura 28.