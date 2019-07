Nel firmamento del nuoto italiano da ieri c'è una stella che splende forte e può potrebbe rivelarsi ancora più brillante nel prossimo futuro. Ai Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 rana battuta solo dall'americana King e ha scritto una bellissima pagina per lo sport italiano. Si tratta di un risultato straordinario per una giovanissima atleta che a 14 anni e 6 mesi ha debuttato in un Mondiale e ha battuto il record di precocità di Federica Pellegrini. Da 24 ore è una delle persone più nominate in strada e sui social ma proviamo a capire chi è, veramente, Benedetta Pilato.

Chi è la più a conquistare una medaglia nel nuoto

La giovane di Taranto nuota da quando ha 2 anni e si applica per diventare campionessa da quando ne aveva 4. Si allena nella piscina Solaris di Pulsano, a 15 chilometri dalla città pugliese, dove Benedetta è nata e vive portando di pari passo l'impegno tra nuoto e scuole. I genitori le hanno sempre insegnato a portare avanti la sua passione per l’acqua e l'impegno con i libri e Benedetta ha appena superato il primo anno di Liceo Scientifico con la media dell’8.

I record di Benedetta Pilato

A giugno, al Trofeo Sette Colli aveva stabilito il record italiano assoluto nei 50 rana, poi migliorato nelle batterie dei Mondiali in Corea, e agli Europei giovanili di nuoto a Kazan, poche settimane fa, aveva conquistato l’oro sempre nella vasca singola a rana e l’argento nella staffetta 4×100 mista femminile. A Gwangju era già un record la sua partecipazione. Mai un’italiana così giovane aveva nuotato in un Mondiale, neanche Federica Pellegrini, ma Benny, come viene chiamata da tutti i suoi compagni di vasca, ha fatto molto di più.

La commozione di Benny: Mi stavo sentendo male

Dopo la conquista dell'argento mondiale sono state queste le prime parole di Benedetta Pilato:

Non ci credo, sono contentissima. Non posso dire altro. Voglio vivermi questo momento, non ci credo ancora. Non sono mai stata così tesa prima di una gara. Vedendomi col terzo tempo l’idea di una medaglia mi ha sfiorato, ma non mi aspettavo tutto questo. E’ bellissimo competere con gente come la King, così piena di esperienza. Quando ho toccato ho visto la luce sul blocco e ho inziiato a urlare. Mi stavo sentendo male, anche la King mi ha chiesto se era tutto ok. Io vice campionessa del mondo, mi viene da piangere. Aiuto…

Le parole di una ragazza giovanissima che in questo momento, probabilmente, non ha ancora realizzato di aver scritto una pagina di storia del nuoto azzurro.