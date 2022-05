Zhou rischia uno spaventoso incidente a Montecarlo ma si salva: “Ho bisogno di mutande nuove” Nel corso dei giri finali del GP di Monaco della Formula 1 2022 il pilota dell’Alfa Romeo Guanyu Zhou è stato protagonista di un clamoroso doppio salvataggio per evitare uno spaventoso incidente contro le barriere: l’ironico team radio con il box racconta la paura provata dal pilota cinese in quel momento.

A cura di Michele Mazzeo

Grosso spavento nel GP di Monaco della Formula 1 2022 per il pilota dell'Alfa Romeo Guanyu Zhou che nei giri conclusivi ha rischiato di finire violentemente contro il guardrail. In una delle ultime tornate della gara monegasca infatti il cinese nel tentativo di superare il giapponese dell'AlphaTauri Yuki Tsunoda in uscita dal tunnel si è spostato sulla sinistra passando sopra la linea di mezzadria presente sull'asfalto in quel punto del circuito cittadino di Montecarlo.

Trattandosi di un punto ancora scivoloso per la pioggia caduta copiosa in precedenza, l'Alfa Romeo di Zhou ha sbandato improvvisamente a causa della mancata aderenza delle ruote posteriori. A quel punto l'incidente sembrava inevitabile ma con una grande manovra lo stesso alfiere della casa del Biscione è riuscito a rimettere in carreggiata la macchina che sembrava ormai destinata a finire contro le barriere. Controsterzando ovviamente c'era il rischio di centrare in pieno l'AlphaTauri di Tsunoda che stava cercando di sorpassare ma, con un'altra improvvisa controsterzata il pilota cinese è riuscito ad evitare anche questo impatto andando poi dritto nella via di fuga e tagliando la chicane prima di rientrare in pista e proseguire la corsa conclusa poi in sedicesima posizione.

A spiegare ciò che è accaduto nelle concitate fasi finali del GP di Monaco è stato lo stesso 23enne di Shanghai al termine della gara: "Quello è stato probabilmente uno dei giri in cui ero più vicino a Yuki. Ho provato a superarlo ma purtroppo si è spostato all'ultimo secondo e ho dovuto sterzare proprio su una macchia di asfalto ancora bagnata. A quel punto ho solo cercato di tenere la macchina in pista" ha difatti raccontato il giovane pilota dell'Alfa Romeo.

Parlando del salvataggio Guanyu Zhou ha poi anche svelato il grande spavento provato nel momento in cui ha perso il controllo della sua vettura con il violento impatto con le barriere che sembrava quasi inevitabile: "Vi posso assicurare che dall'interno della monoposto non è stato bello, anzi è stato piuttosto spaventoso" ha infatti commentato il pilota cinese. Ma che avesse avuto molta paura era intuibile già dal team radio con il box Alfa Romeo andato in scena subito dopo lo sventato pericolo in cui ha cercato di smorzare la tensione buttandola sull'ironia: "Dopo questa azione, ho bisogno di mutande nuove!" è stato difatti l'ironico messaggio rivolto alla sua scuderia dopo essersi salvato con destrezza da quello che sembrava un imparabile incidente.