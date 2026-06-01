Zarco mostra le condizioni della sua gamba: “Non mi sono operato perché è bruciata in profondità”

Johan Zarco ha mostrato pubblicamente le condizioni della sua gamba dopo lo spaventoso incidente in Catalogna. Il pilota: “Non mi hanno ancora operato”.

Il grave incidente di Johann Zarco sul circuito del Montmelò durante il GP di MotoGP in Catalogna ha tenuto tutti con il fiato sospeso per la dinamica spaventosa e le conseguenze fisiche che costringeranno il pilota della Honda LCR a un lungo stop. Zarco era letteralmente volato a terra facendo una serie di capriole nella ghiaia insieme alla moto di Bagnaia (anch'egli coinvolto). Nella carambola, la gamba sinistra di Zarco resta tragicamente incastrata tra la ruota, la sella e lo scarico rovente della moto. Bloccato nella ghiaia con la gamba che bruciava a causa dello scarico, per il pilota francese il dolore è stato davvero tanto.

A distanza di due settimane è lo stesso Zarco a fare il punto della situazione con un post sul suo account Instagram poco dopo la gara di MotoGP che si è corsa lo scorso weekend al Mugello. Il pilota francese mostra la foto della sua gamba: "Mi sto prendendo cura della mia gamba e sta migliorando molto in fretta — si legge —. Devo aspettare l'intervento chirurgico perché mi sono bruciato molto in profondità sotto il ginocchio e non posso correre il rischio di infezione durante l'intervento".

I tempi di recupero per Zarco dopo il terribile incidente

L'immagine mostra proprio il punto esatto in cui si è bruciato Zarco che però oltre a quella forte ustione ha anche subito la lesione dei legamenti del ginocchio sinistro nonché una piccola frattura nella parte inferiore del perone, vicino alla caviglia sinistra e anche torti contusioni e un trauma al collo (che lo ha costretto inizialmente a usare un collare ortopedico). I tempi di recupero si prospettano decisamente lunghi e complessi, tanto che non è ancora possibile stabilire una data esatta per il rientro in sella.

I medici infatti hanno deciso di non operare subito il ginocchio per via dell'enorme ematoma e del forte gonfiore causato dal trauma e dalle ustioni dello scarico. L'intervento ai legamenti è stato programmato a circa due settimane di distanza dall'incidente, per permettere ai tessuti di sgonfiarsi e operare in sicurezza. Nel frattempo Zarco nella giornata di ieri ha anche sentito in una call il proprio team subito dopo il Mugello rassicurando tutti circa le sue condizioni fisiche in questo momento.