Caos nel GP di Monaco, disastro Ferrari: Perez vince la gara a tempo, Sainz 2° e Leclerc beffato Sergio Perez vince la caotica gara del GP di Monaco della Formula 1 2022 terminata anticipatamente a causa del raggiungimento del tempo massimo permesso dal regolamento. Secondo Sainz, terzo Verstappen. Beffato e infuriato Leclerc finito solo 4° a causa di una discutibile strategia del box Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Sergio Perez vince il pazzo GP di Monaco della Formula 1 2022 che, a causa dell'improvvisa pioggia e di un incidente che ha visto coinvolto Mick Schumacher, si è concluso per limite di tempo non riuscendo ad effettuare tutti i 77 giri previsti inizialmente nelle 3 ore consentite dal regolamento. Il messicano della Red Bull precede nell'ordine d'arrivo il pilota della Ferrari Carlos Sainz e il suo compagno di squadra Max Verstappen che dunque si mantiene in testa alla classifica iridata.

Solo quarto il padrone di casa Charles Leclerc che, dopo esser partito dalla pole position (con partenza dietro la safety car), è finito fuori dal podio per colpa della strategia del box con un discutibile doppio pit-stop per montare gomme da asciutto che ha fatto infuriare il monegasco che si è visto sopravanzare sia dal compagno di squadra che dalle due Red Bull di Perez e Verstappen. Inutile il tentativo nel finale di Sainz di prendere la posizione su Sergio Perez che pur avendo problemi alle gomme è riuscito a tagliare per primo il traguardo nell'ultimo giro concesso dalla Direzione di Gara dopo la scadenza delle tre ore.

L'ordine d'arrivo del GP di Monaco della Formula 1 2022 a Montecarlo