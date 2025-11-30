Verstappen vince in Qatar e riapre il Mondiale: Piastri 2°, Norris 4°. Il titolo si deciderà all’ultima gara
La gara del GP del Qatar di Formula 1 2025 rimette tutto in gioco nella corsa al titolo che per Lando Norris sembrava ormai indirizzata. A Losail vince Max Verstappen, che sfrutta alla perfezione la Safety Car dell'8° giro per fermarsi ai box e smarcare il primo dei due pit stop obbligatori imposti da Pirelli (massimo 25 giri per ogni set di gomme). Alle sue spalle chiudono Oscar Piastri con l'altra McLaren e uno straordinario Carlos Sainz, capace di portare la Williams sul podio.
La gara si decide nella fase iniziale: mentre tutti rientrano ai box durante la neutralizzazione per l'incidente tra Gasly e Hulkenberg, la McLaren è l'unica a lasciare in pista le sue vetture. Piastri e Norris provano ad allungare con le medie di partenza per compensare il pit stop non effettuato sotto Safety Car, ma il piano non funziona. Quando anche i due piloti in arancione devono fermarsi, Verstappen ha gomme più fresche e pista libera per prendersi la leadership e controllare il ritmo fino alla bandiera a scacchi. Piastri limita i danni con il secondo posto, mentre Norris deve arrendersi al sorpasso di Sainz e chiude solo 4°, dopo una gara in costante rincorsa e grazie ad una sbavatura all'ultimo giro di Andrea Kimi Antonelli che lo aveva tenuto dietro fin lì.
Il risultato di Losail riapre completamente il Mondiale F1 2025 e rinvia il verdetto ad Abu Dhabi. In classifica piloti Norris resta in testa con 408 punti, ma vede avvicinarsi Verstappen a 396 e Piastri a 392: tre piloti racchiusi in appena 16 lunghezze alla vigilia dell'ultimo round sul circuito di Yas Marina.
Per la Ferrari arriva un'altra domenica da dimenticare. La SF-25 si conferma poco competitiva e difficile da guidare: Charles Leclerc chiude solo 8°, mentre Lewis Hamilton è 12° e ancora una volta fuori dalla zona punti. Un weekend in linea con una stagione complicata, in cui Maranello resta lontana dalla battaglia iridata che si deciderà tra Norris, Verstappen e Piastri nell'ultimo atto del campionato.