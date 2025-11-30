Formula 1
Verstappen vince in Qatar e riapre il Mondiale: Piastri 2°, Norris 4°. Il titolo si deciderà all’ultima gara

La vittoria di Max Verstappen nel GP del Qatar F1 2025 riapre la lotta per il titolo contro le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. L’olandese sfrutta la strategia sotto Safety Car e porta il Mondiale all’ultimo atto di Abu Dhabi, mentre la Ferrari affonda ancora con Leclerc 8° e Hamilton fuori dalla zona punti.
A cura di Michele Mazzeo
Immagine

La gara del GP del Qatar di Formula 1 2025 rimette tutto in gioco nella corsa al titolo che per Lando Norris sembrava ormai indirizzata. A Losail vince Max Verstappen, che sfrutta alla perfezione la Safety Car dell'8° giro per fermarsi ai box e smarcare il primo dei due pit stop obbligatori imposti da Pirelli (massimo 25 giri per ogni set di gomme). Alle sue spalle chiudono Oscar Piastri con l'altra McLaren e uno straordinario Carlos Sainz, capace di portare la Williams sul podio.

La gara si decide nella fase iniziale: mentre tutti rientrano ai box durante la neutralizzazione per l'incidente tra Gasly e Hulkenberg, la McLaren è l'unica a lasciare in pista le sue vetture. Piastri e Norris provano ad allungare con le medie di partenza per compensare il pit stop non effettuato sotto Safety Car, ma il piano non funziona. Quando anche i due piloti in arancione devono fermarsi, Verstappen ha gomme più fresche e pista libera per prendersi la leadership e controllare il ritmo fino alla bandiera a scacchi. Piastri limita i danni con il secondo posto, mentre Norris deve arrendersi al sorpasso di Sainz e chiude solo , dopo una gara in costante rincorsa e grazie ad una sbavatura all'ultimo giro di Andrea Kimi Antonelli che lo aveva tenuto dietro fin lì.

Il risultato di Losail riapre completamente il Mondiale F1 2025 e rinvia il verdetto ad Abu Dhabi. In classifica piloti Norris resta in testa con 408 punti, ma vede avvicinarsi Verstappen a 396 e Piastri a 392: tre piloti racchiusi in appena 16 lunghezze alla vigilia dell'ultimo round sul circuito di Yas Marina.

Norris vince il Mondiale F1 oggi nel GP Qatar se... le combinazioni di punti con Verstappen e Piastri

Per la Ferrari arriva un'altra domenica da dimenticare. La SF-25 si conferma poco competitiva e difficile da guidare: Charles Leclerc chiude solo , mentre Lewis Hamilton è 12° e ancora una volta fuori dalla zona punti. Un weekend in linea con una stagione complicata, in cui Maranello resta lontana dalla battaglia iridata che si deciderà tra Norris, Verstappen e Piastri nell'ultimo atto del campionato.

Immagine
Immagine
Immagine
Formula 1
