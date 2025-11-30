Formula 1 oggi, orari TV del GP Qatar su TV8 e Sky e dove vederlo: Piastri in pole, Norris può diventare campione

La mappa del circuito di Losail su cui oggi si corre la gara del GP del Qatar della Formula 1 2025.

Teatro della gara di oggi del GP del Qatar della Formula 1 2025 sarà il circuito di Losail. Si tratta di un tracciato costruito nel 2004 nella periferia della capitale Doha, lungo 5,38 km con 16 curve (10 a destra e 6 a sinistra) a media e alta velocità e un lungo rettilineo da oltre un kilometro che offre diverse possibilità di sorpasso.

A fare la differenza sul circuito qatariota sarà dunque la potenza del motore con assetti ad alto carico aerodinamico ma ancora di più lo sarà la gestione delle gomme con l'usura e il degrado che andranno tenute sotto controllo su una pista con forze laterali elevate, condizionata dal forte vento e dalle elevate temperature, un asfalto liscio, non gommato e con probabile presenza di sabbia.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Losail è un circuito mediamente impegnativo per i freni con 7 frenate e soltanto l'11% del tempo totale sul giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle proprie monoposto. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 310 km/h a 169 km/h in appena 99 metri percorsi in 1,59 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,2 G di decelerazione.