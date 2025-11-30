Formula 1
Formula 1 oggi, orari TV del GP Qatar su TV8 e Sky e dove vederlo: Piastri in pole, Norris può diventare campione

La diretta della gara del GP Qatar di F1 a Losail in calendario oggi: gli aggiornamenti live. Piastri, Norris e Verstappen per la vittoria e per il mondiale, Ferrari a caccia di rimonta con Leclerc 10° e Hamilton 18°.

Losail International Circuit - Losail
Qatar GP
Lunghezza circuito

5,380 KM

numero giri

57

Distanza totale

306,660 KM
30 Novembre 2025 7:00
Ultimo agg. 8:00
La Formula 1 torna in pista oggi per il Gran Premio del Qatar a Losail: la gara in tempo reale con Piastri in pole nella griglia di partenza davanti a Norris e Verstappen dopo le qualifiche. Il britannico della McLaren ha il primo match point per conquistare il titolo iridato. Le Ferrari scattano dalle retrovie: Leclerc 10°, Hamilton 18°. Orario di partenza alle 17:00, diretta tv su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 21:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro dal circuito di Losail e le news di oggi.

La griglia di partenza della gara F1 di oggi del GP Qatar

1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)
2ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)
3ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls)
4ª fila: Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin)
5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)
7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber)
8ª fila: Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull)
9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari)
10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine)

08:00

Le caratteristiche del circuito di Losail per il GP di F1

La mappa del circuito di Losail su cui oggi si corre la gara del GP del Qatar della Formula 1 2025.

Teatro della gara di oggi del GP del Qatar della Formula 1 2025 sarà il circuito di Losail. Si tratta di un tracciato costruito nel 2004 nella periferia della capitale Doha, lungo 5,38 km con 16 curve (10 a destra e 6 a sinistra) a media e alta velocità e un lungo rettilineo da oltre un kilometro che offre diverse possibilità di sorpasso.

A fare la differenza sul circuito qatariota sarà dunque la potenza del motore con assetti ad alto carico aerodinamico ma ancora di più lo sarà la gestione delle gomme con l'usura e il degrado che andranno tenute sotto controllo su una pista con forze laterali elevate, condizionata dal forte vento e dalle elevate temperature, un asfalto liscio, non gommato e con probabile presenza di sabbia.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Losail è un circuito mediamente impegnativo per i freni con 7 frenate e soltanto l'11% del tempo totale sul giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle proprie monoposto. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 310 km/h a 169 km/h in appena 99 metri percorsi in 1,59 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,2 G di decelerazione.

A cura di Michele Mazzeo
07:30

Dove vedere il GP Qatar di Formula 1 in TV e streaming

La gara della Formula 1 di oggi a Losail è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP del Qatar in diretta sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e con il commento tecnico di Ivan Capelli, Marc Gené e Matteo Bobbi.

La corsa F1 di oggi sul circuito di Losail inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 21:30 (pre-gara dalle 20:00), dallo stesso orario sarà possibile vedere la gara del GP del Qatar anche in streaming gratis sul sito di TV8.

A cura di Michele Mazzeo
07:15

F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi in Qatar

A cura di Alessio Morra
07:00

Formula 1, oggi il GP Qatar: orari TV8 e Sky di diretta e differita

Oggi sul circuito di Losail è in programma la penultima gara del Mondiale di Formula 1 2025 che può decidere la lotta per il titolo iridato tra Norris, Piastri e Verstappen. La partenza del GP del Qatar è fissata alle ore 17. Il penultimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV sui canali Sky e in differita in chiaro su TV8.

La gara del GP del Qatar di Formula 1 inizia alle 17:00 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato di Losail per affrontare i 57 giri della penultima corsa del Mondiale 2025. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 15:30 è possibile seguire il pre-gara.

La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP del Qatar sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Ivan Capelli e Marc Gené. La gara F1 di Losail inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it con la differita che inizia alle ore 21:30.

A cura di Michele Mazzeo
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
