Verstappen sfotte i piloti Ferrari, Sainz non ci sta: “La Red Bull ha la macchina più affidabile” Botta e risposta al veleno tra il pilota della Red Bull Max Verstappen e il driver della Ferrari Carlos Sainz alla vigilia del GP dell’Arabia Saudita secondo round del Mondiale di Formula 1 2022.

A cura di Michele Mazzeo

La prima tappa del Mondiale di Formula 1 2022 in Bahrain, causa difficoltà della Mercedes, ha visto Ferrari e Red Bull sfidarsi prima per la pole position e poi per la vittoria e il podio in gara. Alla fine è stato un trionfo per la scuderia di Maranello che, forte di una F1-75 molto performante, ha portato a casa una straordinaria doppietta con il successo di Charles Leclerc e il secondo posto di Carlos Sainz, mentre la squadra austriaca ha visto entrambi i suoi piloti, prima Max Verstappen e poi Sergio Perez, ritirarsi durante gli ultimi giri per un problema che ha lasciato entrambe le RB18 clamorosamente senza benzina.

Come se non bastasse l'olandese, oltre che in qualifica, nella gara di Sakhir si è visto anche beffato dall'astuta tattica di Leclerc nello spettacolare e prolungato duello ruota a ruota tra i due andato in scena tra il 17° e il 19° giro. Tutte cose che al campione del mondo in carica, che comunque si è complimentato con il monegasco subito dopo il traguardo in Bahrain, di certo non hanno fatto piacere.

Nasce da qui il simpatico siparietto che ha visto protagonisti Carlos Sainz e lo stesso Max Verstappen nella conferenza stampa che precede le prime sessioni in pista del GP dell'Arabia Saudita a Jeddah. Una domanda su chi tra Mick Schumacher, Esteban Ocon e Pierre Gasly disponesse oggi della macchina più veloce ha offerto l'occasione all'olandese di lanciare un'ironica stilettata ai rivali: "Siamo d'accordo sul fatto che la Ferrari abbia la macchina più lenta, questo è certo. È tutto merito di Carlos e Charles" ha infatti detto con il sorriso sulle labbra il campione del mondo 2021. Sainz, seduto alla sua sinistra, non si è tirato indietro ironizzando a sua volta sull'affidabilità dimostrata dalla RB18 in Bahrain: "E anche la Red Bull è molto affidabile" ha difatti aggiunto lo spagnolo della Ferrari creando grande ilarità in sala stampa.