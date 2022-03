Le Red Bull sono rimaste senza benzina in Bahrain: l’assurda scoperta ora spiega tutto La Red Bull ha scoperto qual è stato il problema che ha provocato i ritiri di Max Verstappen e Sergio Perez nel Gran Premio del Bahrain, il primo del Mondiale 2022.

A cura di Alessio Morra

In Bahrain la Red Bull ha vissuto la gara peggiore degli ultimi anni. Nessuno dei due piloti è arrivato in zona punti. Il campione del mondo Verstappen ha perso il podio nel finale, poco dopo lo ha imitato Sergio Perez, fermatosi all'inizio dell'ultimo giro. Una debacle totale, considerando pure la doppietta della Ferrari. Per la Red Bull oltre al doppio zero c'era anche da capire cosa era successo a Sakhir. Si pensava inizialmente che il problema fosse al motore, ma poi la causa del problema è stata trovata e alla fine ha avuto ragione il super consulente Helmut Marko, che aveva subito evidenziato il problema che ha messo al tappeto i piloti della Red Bull.

La vittoria non sarebbe arrivata, ma la Red Bull aveva la possibilità di conquistare un buon bottino di punti in Bahrain, dove però in un finale clamoroso sono venuti meno Verstappen e Perez a causa di problemi tecnici. Max ha rallentato a tre giri dal termine, dopo essere stato superato da Sainz ha perso posizioni prima di andare ai box e ritirarsi. Il messicano invece mentre provava a tenere a bada Hamilton ha visto improvvisamente spegnersi la sua vettura nell'ultimo giro. Ritiro bis. Zero punti per la Red Bull, che ha iniziato malissimo la stagione.

Considerando il problema di Gasly, che monta lo stesso propulsore, si è pensato che entrambe le vetture avessero avuto dei problemi al motore. Ma non era così. La Red Bull ha iniziato a lavorare per capire qual era stato il problema che li ha messi ko. Il team principal Horner dopo il Gp del Bahrain ha detto che il problema era forse legato alle pompe del carburante delle vetture, ma certezze non ce ne sarebbero state fino all'esame di tutta la vettura: "Non ricordo l'ultima volta con due vetture ritirate, è il peggior incubo del team, per noi è una delusione enorme".

Successivamente si è detto che le due Red Bull sono finite ko perché era finito il carburante. Si paventava questa ipotesi, entrambe le vetture a secco. E dopo un'attenta analisi si è scoperto che il problema che ha colpito le due Red Bull è dovuto a un vuoto nel sistema di alimentazione del carburante che ha causato l'esaurimento del carburante del motore, come ha confermato Marko: "Per dirla semplicemente: un vuoto nel sistema di alimentazione del carburante ha causato l’esaurimento del motore". In pratica quel malfunzionamento ha fatto rimanere a secco di benzina le due Red Bull. Il problema è stato risolto e in Arabia Saudita la Red Bull sarà al top, come ha garantito Marko: "Penso che il problema sarà risolto già in Arabia Saudita".