Verstappen imbattibile anche a Las Vegas, Leclerc secondo: battuto in volata Perez Il GP Formula 1 di Las Vegas ha fatto registrare l’ennesima vittoria di Max Verstappen nonostante una penalità per una manovra irregolare su Leclerc finito poi secondo.

A cura di Marco Beltrami

Cambia lo scenario, ma non il risultato. Max Verstappen vince anche il GP Formula 1 di Las Vegas davanti a Charles Leclerc che in extremis ha beffato Sergio Perez. 18a vittoria stagionale per il pilota già campione del mondo, la sesta di fila. Dominio totale il suo, nonostante una penalità in avvio per una manovra irregolare proprio su Leclerc.

Gara intensa quella che si è corsa sul circuito statunitense sin dall'avvio. Contraddistinto da un contatto tra Perez, Alonso ed Hamilton e poi dall’incidente di Norris finito a muro con la sua McLaren. Da sottolineare soprattutto quanto accaduto alla prima curva con Verstappen entrato duro su Leclerc, finito fuori pista. Una manovra che gli è costata una penalità di 5 secondi da parte dei Commissari FIA.

Il ferrarista ha approfittato dei problemi con le gomme del suo rivale pre prendersi inizialmente la vetta della gara ceduta poi a Perez. I tre hanno lottato costantemente per le posizioni di vertice, regalando anche bei duelli. Troppo forte però il leader della classifica mondiale che si è ripreso il primo posto, dopo aver recuperato lo svantaggio. Ottima comunque la gara di Leclerc che dopo aver perso la posizione per un lungo alla chicane, ha lottato come un leone fino alla fine, riprendendosi il secondo posto proprio nelle ultime fasi del GP per un preziosissimo secondo posto.

Subito fuori dal podio Ocon, davanti a Stroll e all'altro pilota Ferrari Sainz protagonista di una buona gara nonostante le difficoltà legate alla penalizzazione iniziale. Alle sue spalle Hamilton, Russel, Alonso e Piastri. Nella classifica generale il già campione del mondo Verstappen allunga ancora in vetta alla classifica davanti a Perez e Hamilton. Leclerc settimo, riduce le distanze dal compagno Sainz distante ora 12 punti

L'ordine d'arrivo del GP Las Vegas di Formula 1

Max VERSTAPPEN Charles LECLERC+2.070 Sergio PEREZ+2.241 Esteban OCON+18.665 Lance STROLL+20.067 Carlos SAINZ+20.834 Lewis HAMILTON+21.755 George RUSSELL+23.091 Fernando ALONSO+25.964 Oscar PIASTRI+29.496 Pierre GASLY+34.270 Alexander ALBON+43.398 Kevin MAGNUSSEN+44.825 Daniel RICCIARDO+48.525 Guanyu ZHOU+50.162 Logan SARGEANT+50.882 Valtteri BOTTAS+85.350 Yuki TSUNODA ritirato Nico HULKENBERG ritirato Lando NORRIS ritirato

La classifica piloti del Mondiale F1

M. Verstappen (Red Bull) 549 punti S. Perez (Red Bull) 273 L. Hamilton (Mercedes) 232 C. Sainz (Ferrari) 200 F. Alonso (Aston Martin) 200 L. Norris (McLaren) 195 C. Leclerc (Ferrari) 188 G. Russell (Mercedes) 160 O. Piastri (McLaren) 89 L. Stroll (Aston Martin) 73 P. Gasly (Alpine) 62 E. Ocon (Alpine) 58 A. Albon (Williams) 27 Y. Tsunoda (AlphaTauri) 13 V. Bottas (Alfa Romeo) 10 N. Hulkenberg (Haas) 9 G. Zhou (Alfa Romeo) 6 D. Ricciardo (AlphaTauri) 6 K. Magnussen (Haas) 3 L. Lawson (AlphaTauri) 2 L. Sargeant (Williams) 1 N. De Vries (AlphaTauri) 0