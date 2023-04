Verstappen gioisce ancora per un errore di Hamilton: “Il telefono impazzì, non smetteva di suonare” Il Gp Azerbaigian 2021 di Baku è passato alla storia per il clamoroso errore di Lewis Hamilton, che gettò al vento una vittoria quasi certa. Verstappen ricorda ancora con grande gioia quel momento, decisivo per quel campionato di Formula 1.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale 2021 di Formula 1 è passato alla storia e sarà per sempre uno di quelli incastonati nel pantheon di questo sport. L'ultimo giro dell'ultimo Gran Premio è stato decisivo, con il sorpasso di Verstappen a Hamilton, al netto delle polemiche per quel concitato e confuso (a livello regolamentare) finale di gara. I due piloti arrivando in quel weekend pensarono sicuramente, con rammarico, alle occasioni perdute durante quel campionato. E a conti fatti, decisivo è stato il Gp di Baku del 2021 in cui finirono fuori dalla zona punti i due contendenti. E a proposito di quella gara Verstappen ha raccontato un aneddoto.

A Baku, in quella prima domenica di giugno 2021, Verstappen era imbattibile. O quantomeno lo sembrava. Quando mancavano pochi giri al termine però Max fora. Una delle sue quattro gomme lo abbandona, la Red Bull diventa incontrollabile e l'olandese si schianta sul rettilineo. L'immagine di Max che prende a calci una delle gomme è ancora molo forte.

La direzione gara dopo aver sospeso la gara con bandiera rossa, nonostante manchino solo tre giri alla fine, decide di farla ripartire con una partenza vera. Il rischio è enorme. Perez partiva dalla pole, Hamilton al suo fianco. Occasione d'oro per Lewis per vincere. Il messicano parte molto male, ma Hamilton aveva lasciato attivo il ‘bottone magico'. Risultato: errore clamoroso, lungo alla prima curva e ultimo posto, irrecuperabile, perché i giri da effettuare erano pochissimi. 0 per Verstappen e 0 per Hamilton. Perez vince per la prima volta con la Red Bull davanti a Vettel e Gasly.

Delusione enorme per Hamilton, che ha pagato caro e amaro quell'errore, enorme sospiro di sollievo per Verstappen, che limitò i danni e si rifece con gli interessi già nella gara successiva che vinse al Paul Ricard. Ma quella gara la ricorda molto bene il pilota olandese che di quel Gp di Baku 2021 ne ha parlato sul profilo TikTok della Red Bull.

Max ha rivelato che ovviamente quando è uscito non ha più seguito la gara, non ha guardato nemmeno la ripartenza, era nel suo box, con i suoi più stretti collaboratori. Ma essendo sul circuito ha sentito tutto, compreso il boato (per il lungo di Hamilton). Non sapeva però perché il pubblico si era così tanto scaldato, ma ha capito che era accaduto qualcosa che lo riguardava dal suo smartphone, che all'improvviso ha iniziato a suonare all'impazzata.

Perché evidentemente tanti amici volevano segnalargli l'errore di Lewis o volevano ‘festeggiare' per quanto era accaduto: "Ho sentito la ripartenza, tutte le vetture sono ripartite e ho sentito il rombo dei motori. A un certo punto ho sentito tutti frenare e ho percepito un qualcosa, e poi tutti facevano ‘Sì!’ ed esultavano in questo modo. Penso che Gemma (Lusty, l'addetta stampa della Red Bull ndr.) fosse con me e il telefono continuava a suonare, come se stessero arrivando centinaio di messaggi. Ho pensato: ‘Che cosa è successo, che cosa è successo?. Poi ho scoperto cosa ero successo e che aveva vinto Checo".