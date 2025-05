video suggerito

Verstappen frustrato in pista a Monaco, reazione plateale contro Colapinto: il gesto è surreale Il campione olandese sbotta durante le libere del GP di Monaco della Formula 1 2025: tra traffico, giri abortiti e gesti plateali, cresce il nervosismo in casa Red Bull.

A cura di Michele Mazzeo

Le seconde prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2025 si sono trasformate in un incubo per Max Verstappen, che ha concluso la sessione solo in decima posizione, alle prese con un circuito cittadino che non perdona e un traffico che ne ha vanificato ogni tentativo di spingere. Il quattro volte campione del mondo ha faticato a trovare il ritmo su una Red Bull lontana dalla competitività mostrata in altre occasioni ed è finito lontanissimo dal leader di giornata Charles Leclerc. Ma a mettere davvero alla prova i nervi dell'olandese è stato il traffico continuo in pista. In particolare, nella seconda sessione, Verstappen si è trovato imbottigliato più volte durante i suoi giri veloci, compromessi da colleghi lenti in traiettoria.

Un primo episodio si è consumato nella sezione della piscina, uno dei punti più rapidi e tecnici del tracciato monegasco. Davanti a lui Tsunoda e Bortoleto, entrambi non impegnati in un giro lanciato, hanno rallentato la sua corsa. La reazione via radio è stata immediata e rabbiosa: "C***o amico! Incredibili, questi ragazzi! Sono così pericolosi!". E poi ha rincarato la dose: "So che sono solo prove libere, ma per me è inaccettabile, questo tipo di ostruzione. È così pericoloso lì alla Piscina".

Il malumore di Verstappen è cresciuto col passare dei minuti, sfociando in un episodio surreale nel primo settore, dove è incappato in un'altra situazione analoga. A rallentarlo stavolta è stato Franco Colapinto, e qui il pilota Red Bull ha dato spettacolo. Dopo averlo superato, ha ironizzato con un gesto sarcastico di approvazione, seguito da un doppio ‘ok' mimato con entrambe le mani staccate dal volante, sottolineando in modo plateale tutta la sua esasperazione.

Un gesto clamoroso e inusuale, che ben fotografa la frustrazione di Verstappen per una sessione resa caotica dal traffico e dall'impossibilità di completare un giro pulito. E in un tracciato come quello di Monte Carlo, dove ogni dettaglio conta, ogni secondo perso pesa come un macigno. La giornata del campione del mondo si è così chiusa tra stizza e sarcasmo. Il fine settimana del GP di Monaco parte in salita per Verstappen, chiamato ora a ritrovare calma, passo e concentrazione per qualifiche che si preannunciano già decisive.