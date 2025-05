F1 2025, oggi il GP Monaco: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

La mappa del circuito cittadino di Monte Carlos su cui oggi si disputano le prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2025.

Oggi i piloti scenderanno in pista sul circuito cittadino di Monte Carlo per le prove libere del GP di Monaco, secondo round europeo del Mondiale di Formula 1 2025 dopo Imola. Il tracciato che si snoda per le strade del Principato (affrontando le leggendarie curve Mirabeau, Saint Devote, Antony Noghes, Tabaccaio e Rascasse), a causa del suo layout, è caratterizzato da alto carico aerodinamico ed elevate percentuali di tempo speso in frenata.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, pur essendo la pista più corta del Mondiale, appena 3.337 metri, il Circuit de Monaco richiede quindici frenate per giro con solo due di queste che sono considerate altamente impegnative. La più dura per l'impianto frenante è quella all'uscita dal tunnel, cioè la Curva 10, con le monoposto che vi arrivano a 290 km/h e scendono a 96 km/h in appena 91 metri affrontando una decelerazione pari a 4,5 G.

Lo scorso anno il GP di Monaco è stato vinto da Charles Leclerc su Ferrari davanti alla McLaren di Oscar Piastri e all'altra rossa di Carlos Sainz. Il record della pista appartiene ancora a Lewis Hamilton che nel 2019 in qualifica ha conquistato la pole con il tempo di 1:10.166, lo stesso britannico detiene anche il primato per la tornata più veloce mai effettuata nel corso di una gara del GP di Monte Carlo di F1 avendo fermato il cronometro sull'1:12.909 in uno dei giri della corsa monegasca del 2021.