Leclerc fa sognare la Ferrari nelle prove libere del GP di Monaco: è lui il più veloce del venerdì Nelle prove libere 1 e 2 del GP di Monaco della Formula 1 2025 il pilota più veloce in pista è stato Charles Leclerc che nelle FP2 ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e l'altra Ferrari del compagno di squadra Lewis Hamilton staccato di un decimo.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo esser stato il più veloce nelle FP1 del mattino nonostante l'incidente con Stroll, Charles Leclerc si conferma nettamente il più veloce sulle strette strade della sua Monte Carlo anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2025. A differenza di tutti gli altri piloti, il monegasco della Ferrari non ha dovuto faticare per trovare le misure di una pista atipica come quella che si snoda per le vie del Principato e con il suo 1:11.355 è riuscito a chiudere il venerdì del gran premio casalingo in vetta alla classifica dei tempi precedendo di appena 38 millesimi la prima delle due superfavorite McLaren, quella del leader del Mondiale Oscar Piastri che però tra i muretti e i guardrail di Monte Carlo ha faticato e non poco andando anche a sbattere alla Saint-Devote.

Buone notizie per la Ferrari arrivano anche da un Lewis Hamilton che, dopo aver faticato per tutto il giorno, nel momento in cui è riuscito a completare un giro "pulito" in tutti e tre i settori si è avvicinato ai tempi messi a segno dal compagno di squadra chiudendo poi in terza posizione con un decimo di ritardo rispetto al monegasco e nettamente davanti ad un Lando Norris (4° a oltre tre decimi) che è sembrato però molto cauto in queste prime due sessioni di prove libere sul complicatissimo circuito cittadino monegasco.

FP1 e FP2 complicate anche per Max Verstappen che tra traffico e una macchina che non lo soddisfaceva appieno non si è preso quei rischi che è solito prendersi a Monte Carlo quando poi conta davvero, cioè in qualifica. Sessioni di ambientamento invece per il 18enne italiano Andrea Kimi Antonelli che, come il suo compagno di squadra George Russell, in questo primo giorno in pista si è concentrato più sulla ricerca del feeling con l'atipico tracciato cittadino del Principato che sulla prestazione pura.

Per quel che riguarda la mini-simulazione di passo gara (a cui, per ovvie ragioni, a Monte Carlo si dedica sempre pochissimo tempo dato quanto è importante preparare bene le qualifiche) il ritmo migliore lo hanno mostrato le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Leggermente più lente invece le Ferrari di Leclerc e Hamilton che però hanno fatto meglio delle Red Bull e delle Mercedes.

La classifica dei tempi delle prove libere 2 del GP di Monaco della Formula 1 2025

Charles Leclerc (Ferrari) 1:11.355 Oscar Piastri (McLaren) +0.038 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.105 Lando Norris (McLaren) +0.322 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.468 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.487 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.535 Alexander Albon (Williams) +0.563 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.647 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.713 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.717 George Russell (Mercedes) +0.737 Carlos Sainz (Williams) +0.796 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +0.879 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.904 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.907 Pierre Gasly (Alpine) +1.049 Lance Stroll (Aston Martin) +1.157 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.186 Franco Colapinto (Alpine) +2.060