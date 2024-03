Verstappen è subito in pole al GP Bahrain, 1ª fila per Leclerc: Sainz quarto, Hamilton nono Verstappen ottiene la prima pole position del Mondiale di Formula 1 del 2024. Max si è messo alle spalle Leclerc, Russell e Sainz. Perez quinto davanti a Alonso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Max Verstappen ha conquistato la prima pole position del Mondiale di Formula 1. In prima fila con lui anche Charles Leclerc, che proverà a braccarlo sin dal via. Poi Russell e Sainz, che chiude quarto e partirà dalla seconda fila. Deludente la prestazione di Perez e Hamilton.

Q1. La pista si evolve in modo molto rapido. Nessuno può stare tranquillo. I piloti della Ferrari sono i primi a scendere in pista, ma non sono tempi significativi. Quando non si scherza più è Carlos Sainz a mettersi davanti a Verstappen e a Norris. Leclerc sesto, Hamilton dodicesimo, il big a rischio. Tutti tornano in pista per evitare l'eliminazione. Hamilton se la deve sudare. Sainz chiude al comando davanti a Stroll e Verstappen. Leclerc settimo. Fuori le Sauber, Sargeant e clamorosamente le due Alpine, che occuperanno l'ultima fila. Una delusione.

Q2. La campana suona presto. Max Verstappen fa capire a tutti che è lui il più forte e ha la vettura migliore. Norris si mette avanti, Leclerc lo segue. Ma quando l'olandese taglia il traguardo rifila oltre mezzo secondo a Perez e pure all'inglese della Mercedes. Leclerc quarto. Poi Alonso, Hamilton e Sainz. L'ultimo tentativo è da cuore e batticuore. Verstappen non ha interesse a migliorarsi, così il più veloce è Leclerc che precede Max, Sainz e Hamilton che si salva con un giro doc. Piastri per sette millesimi mette fuori Tsunoda, il giapponese escluso con Stroll, Albon, Ricciardo e Magnussen.

Q3. Verstappen si mette subito davanti, fa un bel tempo, ma non pare insuperabile. Leclerc è dietro di 59 millesimi, poi c'è Alonso con Russell e Sainz al seguito. Il secondo tentativo è emozionante. La McLaren è la prima a provarci, ma è una mezza delusione. Verstappen è perfetto, fa il giro perfetto. Ed è pole. Leclerc commette un piccolo errore e lo paga. Russell porta la Mercedes al terzo posto. Sainz quarto. Hamilton delude.

La Griglia di Partenza del GP Bahrain 2024

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin)

4ª fila: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren)

5ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Nico Hulkenberg (Haas)

6ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin)

7ª fila: Alexander Albon (Williams), Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

8ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Sauber)

9ª fila: Zhou Guanyu (Sauber), Logan Sargeant (Williams)

10ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (Alpine)

