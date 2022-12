Vasseur sarà il nuovo team principal della Ferrari: spoilerato l’annuncio del Cavallino In attesa dell’annuncio ufficiale da parte della Ferrari: uno spoiler di Peter Sauber conferma che Frederic Vasseur sarà il nuovo team principal della scuderia del Cavallino per il Mondiale di Formula 1 2023 al posto del dimissionario Mattia Binotto.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari sta per mettere fine al rebus sorto intorno al successore di Mattia Binotto (che si è congedato dalla Formula 1 nell'ultimo Consiglio Mondiale FIA) nel ruolo di team principal della squadra di Formula 1: i vertici del Cavallino avrebbero infatti sciolto le ultime riserve su Frederic Vasseur che a breve dovrebbe essere annunciato come nuovo capo dell'ambito sportivo della scuderia di Maranello.

Secondo quanto deciso dal presidente John Elkann nel suo blitz in Emilia nel giorno delle dimissioni dell'ingegnere reggiano, infatti, non vi sarà più un'unica persona a gestire tutto bensì tre distinte figure che si divideranno i compiti: ci sarà un responsabile della scuderia che si occuperà delle questioni politiche e finanziarie (figura necessaria tenendo conto anche del motivo per il quale si è dovuto interrompere lo sviluppo sulla F1-75 nella seconda parte del Mondiale 2022) , un direttore tecnico che si occuperà della monoposto, degli sviluppi e di tutto ciò che concerne il lavoro in fabbrica e un team principal che si occuperà invece solo dell'ambito prettamente sportivo.

E da settimane, per quest'ultimo ruolo, anche in virtù dei no ricevuti da Horner, Seidl e Ross Brawn, in cima alla lista dei papabili c'è sempre stato l'esperto francese che dal 2017 è a capo del team Sauber – Alfa Romeo. Il profilo da uomo proveniente dal mondo delle corse del 54enne transalpino era difatti quello che maggiormente sembrava essere in linea con la figura che la dirigenza del Cavallino stava cercando per il dopo-Binotto (che seppur dimissionario manterrà il suo ruolo operativo fino al 31 dicembre). A suo favore gioca inoltre l'endorsement del suo amico Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, e il fatto di aver già un ottimo rapporto con il pilota Charles Leclerc (con cui ha lavorato nel suo primo anno in Formula 1). E a questo si aggiunge anche il fatto che ha già lavorato con quel Simone Resta (in Alfa Romeo nel 2018) che, dopo l'addio di Binotto, dovrebbe rientrare in Ferrari dopo l'anno alla Haas per ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

Il francese è dal 2017 con il team Sauber, che dal 2018 ha la denominazione Alfa Romeo.

Tanti dunque gli indizi che lasciano intendere che il nuovo team principal della Ferrari a partire dal 1° gennaio 2023 sarà Frederic Vasseur. Comprese le indiscrezioni più recenti rilasciate da Motorsport.com secondo le quali il francese avrebbe già acquistato casa a Maranello a poche centinaia di metri dal quartier generale del Cavallino. L'unico freno è dettato dal comportamento della scuderia che, nonostante sembri già tutto deciso, non ha ancora annunciato ufficialmente l'ingaggio del francese classe '68.

Da quanto appreso da Fanpage.it, l'annuncio ufficiale con il nome del nuovo team principal dovrebbe arrivare a stretto giro di posta, ma intanto, a confermare ulteriormente che c'è già l'accordo tra la Ferrari e Frederic Vasseur è stato il fondatore della scuderia con cui il transalpino è ancora sotto contratto, ossia Peter Sauber.

L'ex proprietario della squadra di Formula 1 (venduta nel 2016 alla Longbow Finance SA e finita poi nelle mani del miliardario svedese, erede dell'impero Tetra Pack, Finn Rausing) che, pur essendosi ritirato dal mondo della F1 da ormai diversi anni, appare improbabile non sia a conoscenza di ciò che succede all'interno del team che porta il suo cognome, ha infatti rilasciato un'intervista riguardo alla situazione attuale dell'Alfa Romeo F1, spoilerando di fatto il passaggio di Vasseur alla Ferrari.

Alla domanda se fosse sorpreso dell'approdo in Ferrari di quello che, almeno sulla carta, è ancora il team principal della Sauber, infatti, il 79enne svizzero ha risposto dando la cosa per fatta: "Sono sorpreso che Vasseur va via? Sì e no. Se ricevi un'offerta dalla Ferrari, devi andarci! Ma se conosci la storia della Ferrari, fin da quando c'era Enzo, allora sai che lì i capi squadra di solito hanno vita breve. Ad eccezione di Jean Todt, che è rimasto per più di dodici anni" ha detto difatti Peter Sauber al quotidiano elvetico Blick confermando di fatto il francese come nuovo team principal della scuderia del Cavallino.