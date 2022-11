Chi è Frederic Vasseur, candidato a team principal della Ferrari dopo le dimissioni di Binotto Frederic Vasseur, attuale team principal della Saber Alfa Romeo, è il favorito tra i candidati a team principal della Ferrari per la F1 2023 dopo le dimissioni di Binotto.

A cura di Alessio Morra

La Ferrari dalla stagione 2023 avrà un nuovo team principal. Dopo una lunga serie di rumors che si sono inseguiti nelle ultime settimane è ufficialmente giunta al termine l'avventura di Mattia Binotto. Il nome del suo successore non è stato ancora reso noto dal team di Maranello che in questo periodo ha sondato diversi profili e ha pure cercato di ingaggiare un grande nome. Il favorito per la successione in questo momento pare essere Frederic Vasseur, un nome che gli appassionati di Formula 1 conoscono bene. Francese come Jean Todt, l'uomo che riportò la Ferrari ai vertici, Vasseur è da cinque stagioni il responsabile tecnico dell'Alfa Romeo, motorizzata Ferrari.

Chi è Frederic Vasseur, attuale team principal in Alfa Romeo

Ma chi è Frederic Vasseur? Classe 1968, sposato e padre di quattro figli, è un ingegnere, che in gioventù si è laureato all'ESTACA (L'Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile). Vasseur è sempre stato un tipo volitivo, già nel 1996 era in prima linea. Con l'ausilio della Renault fonda un team l'ASM che ottiene diversi successi nelle categorie minori e vince subito il campionato francese di Formula 3 con David Saelens. Ma è soprattutto nella EuroSeries di Formula 3 che l'ASM ottiene grandi trionfi. Stavolta c'è lo zampino della Mercedes. La scuderia trionfa con Jamie Green, Paul di Resta e Romain Grosjean, ma soprattutto con un giovanissimo Lewis Hamilton.

Frederic Vasseur in un’immagine del 2006 con Lewis Hamilton, che l’anno successivo era in Formula 1.

Nel 2004 Vasseur unisce le forze con Nicolas Todt, figlio di Jean, ex Ferrari ed ex presidente FIA. Assieme fondano la ART Grand Prix che trionfa nella GP2 Series prima con Nico Rosberg e poi con Lewis Hamilton, che diventeranno poi campioni del mondo in Formula 1. Con l'ART Grand Prix vince tra GP2 e GP3 undici campionati piloti, l'ultimo nel 2018 con George Russell, una delle stella della Formula 1.

Leggi anche La Ferrari non conferma Binotto per il 2023: cosa non torna nella smentita del Cavallino

Il francese è dal 2017 con il team Sauber, che dal 2018 ha la denominazione Alfa Romeo.

L'arrivo in Formula 1 e la scoperta di Charles Leclerc

Tutti questi risultati fanno salire le sue quotazioni e dopo una breve parentesi in Formula 3 Vasseur sbarca in Formula 1. Ha avuto un ruolo importantissimo nel ritorno della Renault nel circus, ma dopo appena un anno viene liquidato dalla ‘giallona', al suo posto viene promosso Cyril Abiteboul. Il passaggio successivo, nel 2017, è la firma con la Sauber.

L'anno seguente il team Sauber diventa Alfa Romeo con propulsori Ferrari. Vasseur, che ha sempre avuto fiuto, sceglie Charles Leclerc che in quella stagione 2018 mostra le sue qualità e spicca il volo verso la Ferrari. L'Alfa in queste ultime stagioni ha disputato delle buone annate, pur non brillando particolarmente. Alle sue dipendenze ha avuto Raikkonen, e quest'anno Bottas e Zhou.

Vasseur con un giovane Charles Leclerc ai tempi dell’Alfa Romeo.

Con Vasseur al ponte di comando sarebbe sicuramente felice Charles Leclerc, che ha sempre chiesto il ruolo di prima guida. Mentre con Binotto i due piloti, Leclerc e Sainz, sono sempre stati trattati alla pari, e non c'è stato realmente mai l'incoronazione per il monegasco.

Perché Vasseur può essere l'uomo giusto della Ferrari

La Ferrari ha sondato un paio di team principal, secondo quanto sostiene radio-mercato è stato fatto un tentativo per Siedl della McLaren e soprattutto per Horner, che però non ha intenzione di lasciare la Red Bull. Ma in realtà il nome più caldo è sempre stato quello di Frederic Vasseur che piace molti ai dirigenti della Rossa. Il francese ha fatto la gavetta e pian piano ha fatto una grande scalata. Il suo arrivo senz'altro potrebbe dare serenità all'ambiente che negli ultimi mesi è stato, per una serie di errori, sempre al centro delle polemiche. E dell'arrivo di Vasseur potrebbe beneficiarne Leclerc che è il pilota destinato a riportare il titolo a Maranello.