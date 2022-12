La Ferrari annuncia Vasseur come nuovo team principal: si scatena un terremoto in Formula 1 La Ferrari annuncia Frederic Vasseur come nuovo team principal della scuderia di Formula 1 a partire dal Mondiale 2023: nel paddock della F1 si scatena un terremoto con tanti dirigenti che stanno cambiando squadra all’improvviso.

A cura di Michele Mazzeo

Frederic Vasseur lascia ufficialmente la Sauber-Alfa Romeo ed è annunciato come nuovo team principal della Ferrari. Adesso è ufficiale: il francese prenderà il posto del dimissionario Mattia Binotto che, dopo essersi congedato dalla F1 nell'ultimo Consiglio Mondiale FIA, lascerà Maranello il prossimo 31 dicembre.

Dopo lo spoiler fatto dal fondatore del team di Hinwil, Peter Sauber, la scuderia svizzera ha dunque deciso di anticipare l'ufficialità della separazione da Vasseur. Lo ha fatto con un lungo comunicato in cui, ringraziando il 54enne transalpino per il lavoro svolto in questi 6 anni alla guida del team, annuncia la fine di un'era.

In occasione di questo annuncio nessun accenno da parte di Frederic Vasseur al suo imminente passaggio in Ferrari (che sarà annunciato pochi minuti dopo) ma un messaggio che fa capire che la sua avventura in Formula 1 continuerà anche dopo l'addio all'Alfa Romeo: "In questa squadra mi sentirò sempre come a casa e tiferò per lei ovunque andrò. Ho imparato così tanto durante il mio periodo come CEO e Team Principal e sento che ogni giorno mi ha preparato per quello che verrà" ha difatti chiosato il futuro team principal del Cavallino.

All'annuncio dell'Alfa Romeo è seguito quello della Ferrari che ufficializza l'approdo a Maranello del TP francese: "Fred Vasseur entrerà a far parte della Scuderia Ferrari il 9 gennaio come Team Principal e General Manager" si legge infatti nella nota ufficiale diramata dal Cavallino. Evidente dunque da queste poche righe che come annunciato da John Elkann nel suo blitz a Maranello al suo fianco arriverà anche un direttore tecnico (probabilissimo il ritorno a Maranello di Simone Resta dopo l'anno alla Haas).

A commentare la nomina del francese è stato l'amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Fred Vasseur in Ferrari come nostro Team Principal. Nel corso della sua carriera ha combinato con successo i suoi punti di forza tecnici come ingegnere qualificato con una costante capacità di tirare fuori il meglio dai suoi piloti e dai suoi team. Questo approccio e la sua leadership sono ciò di cui abbiamo bisogno per spingere la Ferrari in avanti con rinnovata energia" ha detto difatti l'ad della casa di Maranello.

Alle parole di Vigna sono seguite quelle dello stesso Vasseur che ha mostrato subito il grande orgoglio provato per essere stato scelto come numero uno di quella che, senza ombra di dubbio, è il team più prestigioso del mondo delle corse: "Sono davvero felice e onorato di assumere la guida della Scuderia Ferrari come Team Principal. Essendo una persona che ha sempre avuto una passione per il motorsport per tutta la vita, la Ferrari ha sempre rappresentato per me l'apice del mondo delle corse. Non vedo l'ora di lavorare con il talentuoso e appassionato team di Maranello per onorare la storia e il patrimonio della Scuderia e portare avanti i nostri Tifosi in tutto il mondo" ha difatti dichiarato il francese rilasciando le sue prime parole da team principal della Ferrari.

Il terremoto in Formula 1 scatenato dalle dimissioni (indotte) di Mattia Binotto da team principal della scuderia di Maranello è dunque in atto e coinvolge ben 4 dei 10 team che saranno sulla griglia di partenza del Mondiale 2023. Il posto lasciato vacante dall'ingegnere reggiano infatti sarà preso da Vasseur che, a sua volta, libera dunque il timone del Team Sauber che si prepara all'ingresso di Audi nel 2026.

Il colosso tedesco ha già adesso voce in capitolo nella scelta del sostituto di Vasseur e sembra aver già deciso: a guidare il progetto Sauber-Audi fin dal 2023 non dovrebbe essere Mattia Binotto (che è stato in trattative con la casa dei quattro anelli) bensì il tedesco Andreas Seidl che, secondo le indiscrezioni raccolte da RacingNews365, sta per lasciare la McLaren per diventare Ceo e team principal della squadra svizzero-tedesca. E non è un caso che la notizia arrivi proprio il giorno dopo le dimissioni di Jost Capito dal ruolo di team principal della Williams: è lui l'indiziato numero uno a sostituire Seidl al muretto della McLaren. E, a sua volta, anche il team di Grove dovrà cercare una nuova guida e chissà che l'improvviso cambio di casacche non possa ancora continuare.