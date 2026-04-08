La nazionale più piccola al mondo cerca il nuovo CT con un annuncio Facebook: l’idea di Montserrat

La nazionale di Montserrat, un'isola caraibica che conta poco più di 4300 abitanti, è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico… e lo fa in modo decisamente insolito. La federazione locale ha infatti pubblicato un annuncio direttamente sui social, aprendo ufficialmente le candidature tramite Facebook per guidare la selezione maggiore.

Un’iniziativa fuori dagli schemi del calcio internazionale, che punta ad ampliare il bacino di candidati a livello globale. L’offerta, diffusa dalla Montserrat Football Association, prevede l’invio delle candidature via email entro il 17 aprile, con requisiti piuttosto chiari: licenza tecnica riconosciuta (UEFA, CONMEBOL o CONCACAF, almeno di livello B) e un’esperienza compresa tra tre e cinque anni.

Il ruolo, però, va ben oltre la semplice guida della prima squadra. Il futuro allenatore sarà chiamato a costruire e supervisionare l’intero progetto tecnico nazionale: dalla definizione di una filosofia di gioco fino allo sviluppo dei settori giovanili e del calcio femminile. Tra i compiti anche la formazione degli allenatori locali, l’organizzazione di programmi nelle scuole e il coordinamento con organismi internazionali come FIFA e CONCACAF.

Cercasi CT su Facebook: Montserrat rivoluziona il calcio e apre le candidature al mondo

Non mancheranno responsabilità operative per il nuovo Commissario Tecnico, come lo scouting dei talenti, la creazione di database dei giocatori e la gestione diretta della nazionale nelle competizioni ufficiali.

Questa ricerca si inserisce in un momento delicato per la federazione, attualmente guidata da un comitato di normalizzazione nominato dalla FIFA dopo una fase di crisi interna. L’obiettivo è chiaro: rilanciare il calcio sull’isola con una struttura più solida e una visione a lungo termine, puntando su sviluppo e sostenibilità.