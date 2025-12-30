Un uomo ha speso 10 milioni di euro per comprare una McLaren F1 che ancora non esiste: l’avrà tra 3 anni

La McLaren di Formula 1 è riuscita in qualcosa di mai visto nell'era moderna del Circus: vendere una monoposto futura prima ancora di costruirla. La vettura con cui Norris e Piastri correranno nel Mondiale F1 2026, identificata come MCL40A, è stata battuta all'asta per 11,4 milioni di dollari, circa 10 milioni di euro, nonostante non abbia ancora percorso nemmeno un chilometro e non sia ancora nemmeno stata assemblata.

Un'operazione che colloca subito l'auto tra le Formula 1 più costose mai vendute, con un dettaglio che la rende unica: questa macchina deve ancora esistere fisicamente. L'assemblaggio inizierà solo nei prossimi mesi in vista dei test invernali, previsti a fine gennaio 2026.

Dal punto di vista sportivo è una scommessa pura. La McLaren ha incassato quella cifra prima ancora di dimostrare il proprio valore nella nuova era tecnica della Formula 1, che scatterà proprio nel 2026 con un regolamento completamente rivisto.

Le nuove monoposto manterranno il V6 1.6 turbo, ma con una ripartizione 50/50 tra parte termica ed elettrica, carburanti sostenibili e un'aerodinamica semplificata per ridurre resistenza e turbolenze. Un reset totale che rende impossibile prevedere i rapporti di forza. Eppure qualcuno ha deciso di investire comunque, puntando sul futuro del team di Woking.

La MCL40A non verrà consegnata subito: l'acquirente la riceverà solo nel 2028, una volta conclusa la stagione in cui verrà utilizzata in pista da Lando Norris e Oscar Piastri e quella successiva, quando cioè comincerà il periodo in cui potrà essere usata come vettura per test TPC. Nell'attesa, McLaren fornirà una show car del 2025 come soluzione temporanea.

Il pacchetto comprende anche una visita al McLaren Technology Centre, un incontro con i piloti e con il CEO Zak Brown, oltre all'ospitalità in alcuni eventi iconici del motorsport, dalla Formula 1 alla 24 Ore di Le Mans fino alla 500 Miglia di Indianapolis.

Nella stessa asta, la casa inglese ha venduto anche una IndyCar Arrow McLaren 2026 per circa 780 mila euro e una futura Hypercar WEC 2027 per oltre 7 milioni di euro, confermando il momento d'oro anche sul piano commerciale.

Il record assoluto resta lontano: la Mercedes W196R del 1954 è stata venduta nel 2025 per oltre 51 milioni di euro. Ma nessuno, prima d'ora, aveva pagato otto cifre per una Formula 1 che vive ancora nel futuro.

Prima ancora che si spengano i semafori del 2026, McLaren ha già vinto la sua gara fuori dalla pista: dimostrare che, oggi, anche una monoposto che non esiste può valere dieci milioni di euro.