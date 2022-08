Un indizio social spinge Mick Schumacher verso l’Alpine, può essere lui il sostituto di Alonso Dopo aver perso Alonso e Piastri, la Alpine è a caccia di un pilota da affiancare a Esteban Ocon nel 2023. Il favorito sembra essere Mick Schumacher, che non ha rinnovato con la Haas.

A cura di Alessio Morra

Il mese di agosto è iniziato con una ‘bomba' di mercato per la Formula 1. Alonso ha beffato l'Alpine e si è accasato con l'Aston Martin, con la scuderia inglese ha firmato un contratto biennale. Lo spagnolo ha lasciato libero il sedile della Alpine, che in quel momento dopo essere rimasta di stucco ha promosso Piastri, il terzo pilota. Ma l'australiano ha rifiutato il posto, ha dichiarato che con la Alpine nel 2023 non guiderà, pure perché ha un contratto con la McLaren, che aspetta il momento giusto per ufficializzarlo. La casa francese aveva due piloti di livello e tra quelli poteva scegliere, li ha persi entrambi e ora va a caccia di un ‘driver' da affiancare a Ocon, che nella prossima stagione potrebbe fare coppia con Mick Schumacher, che al momento pare il favorito.

La Alpine voleva scegliere tra Alonso e Piastri. Lo spagnolo però non voleva firmare solo un contratto di un anno e contemporaneamente ha trattato con l'Aston Martin, che gli ha proposto un biennale. Mentre a Piastri era stato proposto un'annata in prestito alla Williams, ma il giovane talento voleva un posto da titolare e così ha detto sì alla McLaren. Il team principal Szafnauer è stato criticato da più parti per la doppia perdita, ma si è mostrato molto sicuro di sé e nei giorni seguenti, non prima di aver mollato una stoccata allo spagnolo, ha dichiarato che ben 14 piloti si erano candidati per la Alpine, aggiungendo che in realtà erano solo quattro i piloti candidati. Tra questi sembra emergere il nome di Mick Schumacher, che è pronto a passare alla Alpine nel 2023.

Il giovane pilota tedesco in Austria ha vissuto un weekend splendido.

Il figlio di Michael non ha prolungato il contratto con la Haas e ha la possibilità di trovare un accordo con un nuovo team e un like messo al team principal della Alpine ha fatto pensare che Schumacher nella prossima stagione possa firmare per i francesi che sicuramente si assicurerebbero un giovane pilota che con il cognome che porta ha sempre tanta attenzione su di sé a livello mediatico.

Seconda stagione in Formula 1 per Mick Schumacher.

Gli indizi ci sono. Per Mick sarebbe un bel passo in avanti. La Alpine è quarta nel Mondiale Costruttori e potrebbe fornirgli una vettura di buon livello.