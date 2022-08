Dopo il no di Alonso e Piastri la Alpine cerca un pilota: “Ci sono 14 candidati, ma in 4 ci sperano” Dopo aver perso Alonso e pure Piastri, la Alpine sta cercando un nuovo pilota per il 2023. I candidati sono addirittura 14, ma realmente sono 4 quelli che si giocano il posto al fianco di Ocon, con un paio di nomi a sorpresa.

A cura di Alessio Morra

La Alpine ha bisogno di un pilota. Il caos che si è venuto a creare all'inizio della scorsa settimana è stato potente, la matassa va sbrogliata, sicuramente si sbroglierà, ma nell'attesa le chiacchiere sull'operato del team francese e in particolare del team principal Otmar Szafnauer sono sempre molto accese. Ma soprattutto ci si chiede chi sarà al fianco di Ocon nel Mondiale di F1 2023. I candidati sarebbero addirittura 14.

La storia a chi segue la Formula 1 è nota. La Alpine ha tenuto in bilico sia Alonso che Piastri. Riflettere troppo non ha aiutato. Perché Alonso se l'è presa e dopo aver trattato per il rinnovo ha firmato per l'Aston Martin, mentre Oscar Piastri, che ha fatto già una stagione da riserva, dopo aver capito che per lui il posto non ci sarebbe stato ha trovato un'intesa con la McLaren e quando è stato annunciato come pilota è corso sui social eha fatto sapere che non sarebbe salito a bordo. E così la Alpine, con un mercato quasi bloccato, si trova a dover trovare un pilota. Chiaramente non è un'impresa impossibile, ma certamente non sarà una passeggiata.

In un'intervista, a ‘El Confidencial', dopo aver tirato una stoccata a Fernando Alonso, ha sorpreso dicendo che tantissimi piloti, lo hanno chiamato, addirittura 14, che sono pure troppi: "Ho ricevuto quattordici telefonate di piloti interessati, perché il sedile Alpine è il più prezioso rimasto. Non c’è da stupirsi che mi chiamino in tanti, ma di questi quattordici ce ne saranno quattro nella lista finale. E tra questi c’è anche Piastri".

Si mostra sicuro Szafnauer, che ha dato un indizio dicendo che ci sarà un poker di piloti che si giocherà il posto. Ma quali possono essere questi 14 piloti? Difficile individuarli tutti. Nelle intenzioni della Alpine c'è ovviamente Oscar Piastri, poi nell'elenco c'è anche Ricciardo, che però non entusiasma, sarebbe un ritorno, l'australiano ha guidato nel team quando si chiamava Renault. Ma caldissimo è il nome di Pierre Gasly, che ha capito ormai di non poter più ambire alla Red Bull e pure se ha rinnovato con l'Alpha Tauri può andare via e formerebbe un team tutto francese con Ocon. Piace pure Albon, fresco di rinnovo con la Williams. Questo è il quartetto di prescelti.

Tra i quattordici non si possono certo escludere i nomi di Mick Schumacher, Giovinazzi, forse pure Bottas, che in passato spesso è stato vicino alla Renault, l'eterno Hulkenberg, tappabuchi doc ma soprattutto buon pilota, ma anche l'olandese De Vries che la Mercedes vuole portare in Formula 1, dopo l'esperienza vincente in Formula E.