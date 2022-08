Volano stracci all’Alpine, il team principal accusa Alonso: “Sono onesto, io mantengo la parola” Otmar Szafnauer ha perso sia Alonso che Piastri per il 2023, ha attaccato entrambi e non è stato tenero con il pilota spagnolo: “Io mantengo la parola data”.

A cura di Alessio Morra

Pausa estiva per la Formula 1, ma con tante polemiche in casa Alpine. Nessuno andrà al mare o in montagna con il sorriso sulle labbra. Il team principal Otmar Szafnauer è stato additato di essere stato l'autore di una serie di errori che hanno portato il team francese a perdere per il 2023 sia Fernando Alonso che Oscar Piastri, giovane talento che lo avrebbe dovuto sostituire. Szafnauer, che nonostante sia da tanti anni in Formula 1, non ha mai avuto così tanta popolarità, dopo aver criticato Piastri, non le ha mandate a dire nemmeno al pilota spagnolo.

Con Ocon certo di rimanere, la Alpine per settimane ha ritardato la scelta del secondo pilota. La margherita è stata sfogliata troppo tra Alonso e Piastri. Lo spagnolo voleva restare, ma ha capito che al massimo avrebbe ottenuto un contratto di un anno. Piastri quando ha capito che anche nel 2023 non sarebbe titolare e che al massimo poteva passare alla Williams ha cercato con il suo manager Mark Webber una soluzione in solitaria. Il risultato è stato fragoroso per la Alpine. Perché Alonso è andato all'Aston Martin, mentre Piastri dopo essere stato annunciato ha fatto sapere che nel 2023 non correrà con i francesi. E così in un sol colpo li ha persi entrambi la Alpine.

Fernando Alonso ha lasciato la Alpine e nel 2023 guiderà per l’Aston Martin.

Szafnauer ha rilasciato una lunga intervista a ‘El Confidencial' nella quale ha spiegato il percorso decisionale: "Come per tutti nella vita arriva il momento in cui l'età influisce sulle tue capacità psicologiche, sui tuoi occhi, sul tuo cervello, sui tuoi muscoli, sul tuo sistema nervoso… Declino. Schumacher, a 42 anni, è stato battuto da Rosberg. A 38 anni non sarebbe successo. E succede a tutti noi. Per questo abbiamo pensato che con Fernando fosse un anno, più un anno, più un anno. E voleva garanzie di più tempo".

Il team principal dell’Alpine non ha lesinato critiche a Fernando Alonso e Oscar Piastri.

Poi però è arrivata la stoccata per Fernando Alonso, che ha trattato con entrambi i team contemporaneamente e con una mossa a sorpresa ha lasciato la Alpine: "Era la prima volta che sperimentavo una cosa del genere, di sicuro. Anche se non sono completamente sorpreso, perché ho vissuto altre situazioni e storie da entrambe le parti, dal lato pilota e dal lato team. Ma, nel mio caso, non avevo mai vissuto una cosa del genere. Non posso essere così ingenuo da non conoscere le regole del gioco della Formula 1, ho vissuto tante storie. Ma, personalmente, credo di essere un uomo integro e che se mi impegno in qualcosa mantengo la parola data, è il modo in cui sono cresciuto, quello che mio padre mi ha trasmesso… Ma beh, ho capito che non tutti fanno le cose allo stesso modo".