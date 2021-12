Suona il telefono di Verstappen, è il messaggio più sorprendente: dalla Mercedes Dopo aver vinto il Mondiale di Formula 1 Max Verstappen ha ricevuto decine di messaggi di congratulazioni, ma ce n’è stato uno in particolare che lo ha stupito.

A cura di Alessio Morra

Dopo un ultimo giro indimenticabile Max Verstappen ad Abu Dhabi ha vinto il titolo Mondiale 2021. Per Hamilton e la Mercedes il colpo è stato durissimo. Lewis però dopo essere rimasto nella sua vettura per qualche minuto è andato subito a complimentarsi con l'olandese, cosa che ha fatto pure suo papà. La Mercedes invece ha presentato due ricorsi, Toto Wolff era inviperito, ci ha messo tempo a calmarsi, anche se poi ha messo tutto ampiamente alle spalle e dopo qualche ora ha anche inviato un messaggio al 34° campione del mondo della Formula 1.

Proprio Max, parlando al sito della Formula 1, ha svelato che il numero uno del team Mercedes gli ha scritto: "Toto Wolff mi ha mandato un messaggio, complimentandosi per la stagione e dicendomi che avevo meritato di vincere. È stato molto carino". Il contenuto del messaggio non è noto, ma non era scontato che Wolff si congratulasse con Verstappen.

Il pilota della Red Bull poi ha parlato anche del suo grande rivale: "Ma anche Hamilton è un grande sportivo. Lewis è venuto da me a complimentarsi, deve essere stata durissima per lui all'ultimo giro, ma questo dimostra anche il rispetto reciproco fra noi due".

E chissà se il messaggio di Toto Wolff rappresenta un indizio. Perché la Mercedes, domenica sera, dopo che la Michael Masi aveva rigettato i due ricorsi si era riservata la possibilità di presentare un altro appello, questa volta alla FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile che ha la sede a Parigi. Il tempo per l'appello sta per cadere e questo messaggio di Wolff a Verstappen sembra un segnale abbastanza chiaro. La Mercedes potrebbe a questo punto decidere di non andar oltre. La resa delle Frecce d'Argento sembra definitiva, tra poche ore il tempo scadrà e allora si capirà se proprio il messaggio dell'a.d. Mercedes a Verstappen sia stato davvero un segno distensivo.