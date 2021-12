Hamilton perde il Mondiale all’ultimo giro e dà una lezione di sportività: “Complimenti Max” Dopo il Gran Premio di Abu Dhabi Hamilton si è presentato in tv per un’intervista e nonostante l’enorme delusione ha reso merito a Verstappen: “Complimenti a Max”.

A cura di Alessio Morra

Questo è stato un Mondiale di Formula 1 bellissimo, senza esclusione di colpi, con due campioni veri che hanno dato vita a una lotta memorabile, aspra, bellissima, tremenda con un finale da urlo, Max e Lewis sono arrivati a parità di punti ad Abu Dhabi, dove all'ultimo giro, grazie a un incidente di Latifi, l'olandese ha avuto l'opportunità di trionfare e non se l'è lasciata sfuggire. Trionfa la Red Bull. Delusione enorme e infinita per Hamilton, che dovrà fare davvero affidamento alla sua enorme forza di volontà per cancellare l'amarezza. Una stagione chiusa in modo doloroso, sportivamente parlando, ma con enorme signorilità. Perché a fine gare il sette volte campione del mondo ha dato una lezione di sportività enorme.

I suoi occhi luccicavano, la delusione era palpabile. Di fatto è come se avesse perso una finale ai rigori, ma parlando nella prima intervista ha fatto subito i complimenti a Verstappen, prima poi di dire parole di rito: "Innanzitutto complimenti a Max e al suo team, noi abbiamo fatto un lavoro fantastico, il mio team ha lavorato bene, sono fiero di loro e grato di aver percorso il viaggio con loro. Non abbiamo mai mollato, li ringrazio. Mi sono sentito alla grande in macchina, spero che tutti siano in salute essendo in pandemia, mi auguro che tutti passino un buon Natale".

Si sono salutati pure sul podio e anche nel retro box il papà di Hamilton si è congratulato con Max e Jos Verstappen. Facile essere felici e gentiluomini quando si vince, ma al contrario quando si perde è molto complicato rendere onore ai vincitori e invece bravi Lewis e Anthony Hamilton che hanno voluto congratularsi con il nuovo campione del mondo della Formula 1.