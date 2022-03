Strano messaggio radio di Leclerc dopo la pole, in Ferrari è cambiato qualcosa: “Mi dispiace” Charles Leclerc ha conquistato una pole position tanto bella quanto inaspettata in vista del Gran Premio del Bahrain 2022 e le sue parole lo testimoniano.

A cura di Vito Lamorte

Charles Leclerc ha iniziato il Mondiale 2022 di F1 come meglio non poteva. Il pilota monegasco della Ferrari ha conquistato la pole position a Sakhir precedendo il campione del mondo Max Verstappen e il compagno di scuderia Carlos Sainz. Un risultato che nessuno si aspettava nonostante le ottime sensazioni dei test e delle prove libere: la Rossa festeggia la 231esima pole della sua storia e sembra davvero aver messo le basi per un'annata molto migliore rispetto alle ultime.

Leclerc si è preso la pole centrando un ottimo 1'30″558 con le gomme soft ed è, addirittura, andato sotto le simulazioni che vedevano un tempo più lento di un paio di decimi: il pilota della Ferrari ha effettuato un giro perfetto nell'ultimo run e ha rifilato 123 millesimi al campione del mondo in carica.

Lo stesso monegasco dopo la fine delle qualifiche sembrava incredulo del risultato e a testimoniare questa sorpresa è il team radio: "Andiamo baby! Andiamo! Sapevo che c’eravamo dentro. Dovevo solo mettere tutto insieme. Mi dispiace non sia stata una sessione molto pulita per me".

Probabilmente Leclerc era davvero convinto che la Ferrari non avesse nella corde la possibilità di mettersi alle spalle la Red Bull e le sue prole solo un mix tra stupore e felicità, scusandosi addirittura per qualche errore nella sua qualifica. Per il monegasco è la decima pole position della sua carriera.

Non solo il team radio, ma ci sono anche le interviste post-qualifica che testimoniano lo stupore di Leclerc per la pole. I dati e le rilevazioni fatte nella pre-season davano la Ferrari in forte ascesa ma, come ben sappiamo, un conto sono i test e tutt'altra cosa sono le prove ufficiali e la gara. Lo stesso Charles ha confermato che lo stesso team di Maranello era convinto che la Red Bull sarebbe stata ancora più veloce sul giro, e ha detto che la sua pole è stata una sorpresa: "Nonostante le macchine nuove siano più pesanti è una bella sensazione guidarle in qualifica. Eravamo sicuri che la Red Bull sarebbe stata più veloce di noi in qualifica, fare la pole è stata una sorpresa. Ora dobbiamo chiudere il weekend con un acuto".

Tre anni fa Leclerc colse la prima pole position della carriera con la Ferrari e oggi si è ripetuto, segnando un netto cambio di passo rispetto ai due anni difficili appena trascorsi dal Cavallino Rampante: "Domani non sarà facile, perché qui il degrado gomme è alto, specialmente con l'aumento di peso. Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani e speriamo di fare bene. Bisogna essere cauti. Abbiamo un buon passo ma la gara è lunga e tutto può accadere. Dobbiamo restare sul pezzo".