Formula 1, la griglia di partenza del GP del Bahrain: la Ferrari è tornata, super pole di Leclerc Charles Leclerc conquista la pole position del GP del Bahrain, prima gara del Mondiale di Formula 1 2022. Dietro di lui in griglia di partenza Verstappen di 123 millesimi. Terzo Sainz.

A cura di Fabrizio Rinelli

Charles Leclerc conquista la pole position del Gp del Bahrain al termine di una qualifica a dir poco spettacolare. Ma andiamo con ordine ripercorrendo le tappe principali di queste prime qualifiche stagionali. Nelle Q1 a volare sono state subito proprio le Ferrari che hanno terminato la prima trance con il primo tempo di Charles Leclerc in 1:31.471 1 e il secondo di Carlos Sainz in +0.096 1. Eliminati, dal 16° al 20° posto, Tsunoda (AlphaTauri), Hulkenberg (Aston Martin), Ricciardo (McLaren), Stroll (Aston Martin) e Latifi (Williams). Al terzo posto Max Verstappen che con la sua Red Bull in +0.314 1 ha dimostrato comunque un'ottima progressione seguito da Bottas e uno straordinario Magnussen. Ancora difficoltà per Lewis Hamilton che ha concluso decimo in +0.814 1.

Nelle Q2 però Verstappen si migliora e sale in cattedra con un tempo di 1:30.757 seguito dalla Ferrari di Sainz a +0.030 e Leclerc terzo a +0.175 dal pilota della Red Bull. Perez invece si piazza quarto a 0.251 dal compagno di squadra migliorando l'undicesimo posto delle Q1 anche grazie alla gomma nuova che gli ha facilitato di conquistare questa posizione. Migliora nelle Q2 anche Lewis Hamilton con +0.291. Ritrova il Q3 invece l'Alfa Romeo con Bottas decimo in +0.960 4. Eliminati Ocon, Schumacher, Norris, Albon e Zhou. Tutto dunque lascia presagire a una splendida Q3.

In Q3 è infatti stata subito battaglia tra Verstappen, Sainz, Leclerc, Perez, Hamilton, Russell, Gasly, Magnussen, Alonso e Bottas. Tutti i big hanno fatto qualsiasi cosa per prendersi la prima posizione e alla fine ad avere la meglio con il miglior tempo è stato proprio Charles Leclerc in 1:30.558 con Sainz in terza posizione a 0.129. L'altro pilota Ferrari è stato beffato da Verstappen – secondo – per soli 6 millesimi. 4° Perez a 0.363 mentre Hamilton finisce in quinta posizione con 1'31″238.

La griglia di partenza del GP del Bahrein di F1 2022

1ª FILA: 1. Charles Leclerc (Ferrari, 1'30″558); 2. Max Verstappen (Red Bull, 1'30″681

2ª FILA: 3. Carlos Sainz (Ferrari, 1'30″687); 4. Sergio Perez (Red Bull, 1'31″013 )

3ª FILA: 5. Lewis Hamilton (Mercedes, 1'31″238); 6. Valteri Bottas (Alfa Romeo, 1'31″560)

4ª FILA: 7. Kevin Magnussen (Haas, 1'31″808); 8. Fernando Alonso (Alpine, 1'32″195)

5ª FILA: 9. George Russell (Mercedes, 1'32″216); 10. Pierre Gasly (Alpha Tauri, 1'33″238)

6ª FILA: 11. Esteban Ocon (Alpine, 1'31″782); 12. Mick Schumacher (Haas, 1'31″998)

7ª FILA: 13. Lando Norris (McLaren, 1'32″008); 14. Alexander Albon (Williams, 1'32″664)

8ª FILA: 15. Zhou Guanyu (Alfa Romeo, 1'33″543); 16. Y. Tsunoda (AlphaTauri, 1'32″750)

9ª FILA: 17. Nico Hulkenberg (Aston Martin 1'32″777); 18. Daniel Ricciardo (McLaren 1'32″945)

10ª FILA: 19. Lance Stroll (Aston Martin 1'33″032); 20. Nicholas Latifi (Williams 1'33″634)