Stilettata di Alonso a Hamilton: “Lewis ha battuto tutti i record perché aveva la macchina migliore” Anche Fernando Alonso ha commentato il complicato avvio di stagione di Lewis Hamilton, solo 7° nel Mondiale Piloti: “Sta guidando bene, ma la Formula 1 è così”.

Avvio molto complicato di stagione per Lewis Hamilton, che è reduce da un weekend horror a Imola, dove ha chiuso malinconicamente fuori dalla zona punti, vedendo Russell (l'altro pilota Mercedes) quarto nel Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Settimo nel Mondiale Piloti, e già fuori dalla lotta per il titolo, l'inglese è stato subissato di critiche. Più d'uno ha detto che forse avrebbe fatto meglio a ritirarsi, ma lui ha risposto piccato a tutti loro e lo ha fatto con un un post sui social. Ha parlato dell'avvio di campionato di Hamilton anche Fernando Alonso.

Il pilota spagnolo è stato il primo compagno di squadra dell'inglese ed è tra quelli che lo conosce meglio e in un'intervista rilasciata al portale olandese RacingNews365 ha risposto a una domanda sul sette volte campione del mondo e soprattutto al suo tremendo inizio del Mondiale 2022.

Alonso e Hamilton hanno avuto rapporti complicati, poi sono diventati amici, ora sono ‘solo' avversari. Fernando è uno dei piloti più esperti, è uno dei saggi e con intelligenza a proposito di quest'avvio ha detto:

È la Formula 1. È sempre stato così, quando Senna vinceva gare e titoli, aveva la macchina più veloce. Quando io ho vinto il campionato, avevo la macchina più veloce. Michael aveva la macchina più veloce. Lewis ha battuto tutti i record perché aveva la macchina più veloce. Ora Lewis sta guidando molto bene ed è 13°. Questa è la Formula 1.

Fernando Alonso, campione del mondo 2005 e 2006, conferma che ad aver capito meglio delle altre il nuovo regolamento sono la Red Bull e la Ferrari che sono di un altro pianeta rispetto a tutte le altre scuderie: "Non c’è gara al momento, Red Bull e Ferrari sono superiori. È come battagliare con Lewis l’anno scorso, o con Verstappen. Partono ultimi e finiscono sul podio, quindi non c’è molto per cui lottare".