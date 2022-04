Crisi senza fine per la Mercedes, Hamilton molla già a Imola: “Non possiamo lottare per il Mondiale” Dopo delle Qualifiche deludente e una disastrosa Sprint Race la Mercedes si sfila dopo appena 4 Gp dalla lotta al Mondiale. Hamilton: “Lottiamo per capire la macchina”.

A cura di Alessio Morra

Il weekend di Imola fin qui è probabilmente uno dei peggiori in assoluto della carriera di Lewis Hamilton ed è disastroso per la Mercedes, che ha annaspato nelle retrovie sia nelle Qualifiche che nella Sprint Race. Domenica ci sono i punti veri, quelli che fanno la differenza. Russell partirà undicesimo, Hamilton addirittura quattordicesimo. La top ten non è troppo distante, soprattutto per il più giovane degli inglesi, ma dopo appena quattro gare la Mercedes abdica e si sfila dalla corsa per il titolo.

Hamilton e Russell venerdì sono stati eliminati in Q2 nelle Qualifiche, non sono stati molto fortunati, ma molto meglio del 13° e dell'11° posto forse non lo avrebbero fatto.La discussione tra Lewis e Toto Wolff ha fatto il giro del mondo. Ilsette volte campione del mondo di quella chiacchierata animata non ha voluto parlare, mentre il Team Principal della Mercedes ha detto che hanno discusso sì, ma non c'è stata nessuna lite.

La Sprint Race è stata uno strazio. Entrambi i piloti Mercedes hanno perso delle posizioni al via, Russell ne ha recuperata una nel finale, Lewis è riuscito a superare solo Stroll ed ha chiuso 14°. Un disastro. E dopo la gara del sabato Hamilton parlando con Sky Sports UK guardando a numeri e prestazioni si è sfilato dalla lotta per il titolo Mondiale, e lo ha fatto dopo sole quattro gare, e anzi la quarta ancora non è stata disputata: "Ovviamente non stiamo combattendo per questo campionato. Ma stiamo lottando per capire la macchina e migliorare e progredire nel corso dell'anno. Questo è tutto ciò che possiamo sperare in questo momento".

Toto Wolff gli ha fatto eco dicendo: "Siamo alla quarta gara e la Sprint di oggi segna il punto più basso di quest'inizio di stagione. Sarebbe piuttosto irrealistico affermare che abbiamo un posto tra i primi in lotta per il campionato".