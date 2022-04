Verstappen beffa Leclerc nel finale e vince la Sprint Race di Imola. Grande rimonta di Sainz Verstappen vince un’altra Sprint Race. L’olandese nel finale ha superato Leclerc. Terzo Perez, poi Sainz, partito in decima posizione. Malissimo la Mercedes.

A cura di Alessio Morra

Verstappen al penultimo giro supera Leclerc e vince la Sprint Race. Secondo Leclerc, che conquista comunque sette preziosi punti. Terzo Perez, poi Sainz, autore di una grande rimonta. Mercedes fuori non solo dalla zona punti, ma anche dalla top ten.

Max Verstappen grazie alla pole position conquistata al sabato, con il giro veloce realizzato con regime di bandiera gialla, scatta davanti a tutti, ma il campione del mondo non è lesto. Leclerc sì e con uno start favoloso passa davanti alla prima curva e sente il boato del pubblico. La fuga non c'è però, perché entra subito in pista la Safety Car dopo l'incidente di Zhou. Hamilton parte male e scivola al quindicesimo posto. Sainz invece guadagna due posizioni ed è ottavo dopo la prima curva. Quando la gara riparte Leclerc è perfetto e resta avanti. Dietro c'è bagarre e ci si diverte con tanti sorpassi. Sainz infila Alonso, superato poi anche da Bottas. Mentre Perez passa Magnussen e sale al quarto posto. Hamilton è malinconicamente in fondo e dopo aver superato Stroll è quattordicesimo.

Perez invece sale al terzo posto dopo il sorpasso a Norris, inseguito da Ricciardo, che ha ritrovato verve dopo un avvio grigio di stagione. Sainz continua a effettuare sorpassi e si issa fino al quarto posto, bravo lo spagnolo. Perez blinda la terza posizione. Nel finale il degrado gomme della Ferrari è maggiore, Leclerc non può opporre resistenza a Verstappen, che al 20° giro (dei 21 previsti) con una grande manovra supera il monegasco. Max rosicchia un punto nel Mondiale Piloti.

Dopo i piloti di Red Bull e Ferrari si sono classificati in zona punti, in ordine, Norris, Ricciardo, Bottas e Magnussen. Nono Alonso, solo quattordicesimo Hamilton. Mick Schumacher decimo, pure lui si è messo alle spalle la Mercedes di Russell.